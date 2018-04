"La famille doit être au cœur de l'ensemble de nos préoccupations" (Tuihani)

Le système de la Protection sociale généralisée est structurellement déficitaire. Que proposez-vous pour le réformer et dans quels délais ?

Prenez le sujet de la retraite. Je pense qu’il faudra un jour que l’on accepte de travailler plus longtemps. Le raison est simple : nous vivons plus longtemps. (…) Il faudra bien remettre rapidement ce sujet sur la table. (…)

Tout le monde s’accorde à dire que la meilleure manière pour accompagner cette réforme est la création d’emplois. Je ne parle pas du travail donné ; c’est l’économie qui génère la création d’emplois et l’initiative privée, lorsqu’elle est bien accompagnée. La responsabilité de l’homme politique est de créer les conditions économiques qui favorisent l’emploi.

Ensuite en matière de santé publique – je pense aux problèmes de l’obésité et du diabète –, il nous faut rétablir les moyens de prévention (…). Il faut aussi agir auprès des acteurs pour une alimentation saine. (…) Arrêtons de d’être politiciens et voyons la réalité avec objectivité.



La caisse des retraites est annoncée en cessation de paiement pour 2020. Le projet de réforme du gouvernement Fritch, empêché par les manifestations syndicales début mars, n’était-il pas pourtant souhaitable pour une application dès 2019 ?

Bien sûr. Mais je constate que le gouvernement a échoué à donner une véritable feuille de route pour cette réforme de la PSG. Seul un petit bout a été traité et encore avec beaucoup d’hésitations. Il n’y a jamais eu de dialogue. Ensuite, ce projet de réforme des retraites a été victime d’une instrumentalisation politique et de la manipulation. On le voit clairement aujourd’hui, lorsque le leader de l’intersyndicale se trouve sur la liste du Tahoera’a pour les Territoriales.

Mais je vous renvoie la question : quelle réforme avons-nous vu se mettre en place au cours des cinq dernières années ? On vient d’évoquer le cas de la PSG ; mais où en est-on dans la réforme de l’administration ? Dans celle de l’éducation ? Il faut avouer que l’on a toujours été faible en matière de réforme. Pour ma part, j’ai engagé l’institution de l’assemblée dans une politique de progrès et de performance et j’en mesure déjà les résultats.



Que propose Te Ora Api pour venir en aide aux familles ?

La famille doit être au cœur de l’ensemble de nos préoccupations. Elles sont complètement déstabilisées aujourd’hui. L’assistanat est à l’origine de ce phénomène de dérive du noyau familial polynésien. Rétablir la stabilité des familles est une priorité pour moi. De quelle manière ? En ayant une politique du logement qui permette rapidement à tout un chacun de retrouver de la dignité, et pour que l’éducation des enfants puisse se faire dans un environnement serein. Naturellement, il faudra veiller à ce que tout le monde puissent assumer ses responsabilités et notamment s’acquitter d’un loyer, ou acquérir directement un logement.

Le deuxième axe est celui de l’éducation des enfants dans un environnement scolaire adapté. Je considère que la présence de la culture dans la charte de l’éducation est quelque chose d’indispensable, de même que l’éducation civique.

Je souhaite également permettre aux jeunes citoyens polynésiens sans qualification de bénéficier de formations afin de leur donner les moyens de s’insérer rapidement dans le marché du travail.

Une chose, essentielle aussi, est de travailler à responsabiliser les adolescents sur la qualité de parent. Trop de jeunes filles deviennent mères dès l’adolescence. Il faut que nos jeunes sachent, dès le plus jeune âge, qu’être parent c’est être responsable.