La diversité des poissons du lagon vitale pour le corail

"les variations de la couverture du substrat (corail, algue, etc.) impactée par deux perturbations majeures : une invasion de Taramea entre 2005 et 2009 et le cyclone Oli en 2010".

"un ensemble d'espèces appartenant à un même groupe taxonomique (NDLR : grande famille d'espèces) ou fonctionnel, qui exploitent une ressource commune de la même manière, en même temps, donc partageant la même niche écologique."

PAPEETE, le 26 mai 2019 -Les chercheurs du CRIOBE ont publié le 29 avril dans le journal scientifique Diversity and Distribution leurs analyses de 35 ans de données collectées par le centre de recherche de Moorea surLeur article s'intitule "Synchrony patterns reveal different degrees of trophic guild vulnerability after disturbances in a coral reef fish community". Pour cet article ils ont étudié l'abondance, la composition et la variation au cours du temps de différentes guildes trophiques de poissons. Une guilde trophique estPar exemple il y aura la guilde de tous les poissons mangeurs d'algues, celle des grands carnivores comme les raies, barracudas et requins, etc.