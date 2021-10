La direction de l'Adie en visite aux Tuamotu

Hao, le 2 octobre 2021 - Du 27 au 30 septembre, Didier Grondin, le nouveau directeur T1 (territoire 1 : îles du vent, îles sous le vent et les Tuamotu ) de l'association pour le droit à l'initiative économique (Adie) en Polynésie française était en tournée à Hao afin de rencontrer le personnel de l'association, les clients et les acteurs économiques de l'atoll.



Présente aux Tuamotu depuis 2011, l'Adie s'appuie dans l'archipel sur quatre conseillers répartis sur deux secteurs, Hao et Rangiroa. Elle permet à une grande partie des Paumotu d'accéder à des micro-crédits afin de financer de modestes projets dans le secteur primaire de la pêche, du coprah, de l'agriculture, de l'apiculture ou encore du tourisme.



Sur l'année 2020, plus de 480 prêts ont été accordés aux habitants des Tuamotu. Ce qui représente un peu plus de 200 millions de Fcfp injectés dans l'économie locale.



C'est dans le but de découvrir par lui-même les spécificités de ces territoires reculés du fenua que Didier Grondin directeur, T1, accompagné par Vianney Lemaire, directeur territorial T2 (territoire 2 : îles Marquises, îles Australes et Gambier), était à Hao, du 27 au 30 septembre. Les deux directeurs ont, dans un premier temps, rencontré deux agents de l'adie de Hao, Renaud Fleury et Rindy Teuira-Hioe. Dans un deuxième temps, ils sont allés à la rencontre de porteurs de projets ayant bénéficié de l'accompagnement de l’Adie.