La direction d’Apair-Apurad répond aux syndicats

Tahiti, le 21 avril 2025 - Confrontée à un mouvement social sans précédent depuis 18 mars dernier, l’association Apair-Apurad a récemment fait l’objet par voie de presse d’accusations mensongères de la part des représentants de certaines organisations syndicales, constitutives d’une diffamation et qui portent atteinte à l’honneur et à l’intégrité de son président et du conseil d’administration. Sans préjuger des actions pénales qui seront prochainement diligentées à l’encontre de leurs auteurs et anciens salariés qui n’ont pas hésité à violer leur obligation de loyauté, l’association Apair-Apurad entend rétablir la réalité des faits au travers du présent droit de réponse.





• Sur les “salaires exorbitants et non justifiés” pour certains “privilégiés”



Il s’agit d’accusations sans aucun fondement et qui ne sont établis par aucun fait. En revanche, il est factuel que l’ensemble du personnel de l’association bénéficie d’une rémunération, en moyenne, de 20 à 30% plus élevée à ce qui se pratique habituellement au sein des entreprises du territoire, y compris et surtout pour ce qui concerne les salaires les moins élevés.



Il est très important de souligner qu’à qualifications égales ou équivalentes, hors personnel médical et para médical, la rémunération d’un salarié Apair-Apurad est nettement plus élevée que la moyenne sur le territoire.



Il n’y a pas de salaires exorbitants au sein de l’association, chacun d’entre eux répond à des critères d’ancienneté, de responsabilité, de diplôme et de qualification.



Par ailleurs, concernant la souffrance au travail, toutes les dispositions existent et sont en place au sein de l’association. Néanmoins, d’autres engagements et réponses ont été apportés dans le protocole de fin de conflit et approuvées par les centrales syndicales.



• Une modification douteuse des statuts



Les statuts de l’association ont été modifiés en avril 2019 par l’assemblée extraordinaire. Nul ne peut donc évoquer de “modifications douteuses de statuts”.



Le vote a eu lieu en assemblée générale en vertu des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, une décision répondant à des conditions de quorum et majorité renforcées, conformément aux statuts de l’association.



• “Favoritisme” et “relations personnelles”



Contrairement à ce que prétendent certains des représentants du personnel, l’activité PNI s’est avérée être déficitaire sur plusieurs exercices.



Les dirigeants d’Apair-Apurad ont entamé des recherches en vue de trouver un repreneur à cette activité. Le seul candidat qui offrait des garanties tant en termes de prix de cession que de maintien des contrats de travail des salariés transférés – condition à laquelle la direction d’Apair-Apurad attachait la plus grande importance – était précisément la société SOS Oxygène.



Le prix de cession tenait compte de cette condition posée par Apair-Apurad, de maintien des salariés, au regard du caractère d’intérêt général et d’utilité sociale de l’association. Cette cession a permis à l’association de réaliser des économies structurelles importantes, diminuant d’autant la charge que faisait peser cette activité sur le budget provenant des financements publics.



En outre, la contractualisation avec un nouveau prestataire pour le transport des prélèvements sanguins répondait à une nécessité budgétaire. Le nouveau contrat s’avère être bien plus favorable pour l’association, tant sur le plan économique que sur le plan de la qualité du service rendu.



Quant aux accusations fallacieuses de “favoritisme”, de “relations personnelles” et de “proximité” du président envers la directrice de ladite société ou envers les salariés d’Apair-Apurad, celles-ci relèvent manifestement de la pure diffamation. Le président et le conseil d’administration se réservent ainsi le droit d’agit en justice pour faire condamner de tels propos calomnieux. L’association confirme par ailleurs qu’elle est effectivement, partenaire depuis de nombreuses années, avec la Maison de la Pneumologie, dans le but premier de développer son activité respiratoire qui compte près de 3.000 patients.



Cette prise de participation permet en outre à l’association de réaliser annuellement un résultat financier exceptionnel au titre des dividendes perçus, lui assurant une pérennisation de ses fonds propres, contribuant ainsi à sécuriser ses activités.



• Dépenses superflues ou injustifiées



Une fois encore il s'agit d'allégations sans fondement. Les comptes de l’Apair-Apurad sont contrôlés par un cabinet d'expertise comptable et sont certifiés par un commissaire aux comptes. Toutes les dépenses sont justifiées dans le cadre des activités pour le bon fonctionnement de l’association. Afin de démontrer la sincérité et la régularité des états financiers de l’Apair-Apurad, le président de l’association a sollicité volontairement un audit comptable et financier auprès du directeur général de la CPS.



En conclusion, la gouvernance s’attache à rappeler que le patient reste au cœur de sa préoccupation malgré les attaques infondées et incessantes de détracteurs internes à l’association.