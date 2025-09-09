

La dictée pour ne pas oublier

Tahiti, le 29 septembre 2025 - “Mets tes baskets et bats la maladie”, la campagne phare de l’Association européenne contre les leucodystrophies (ELA) parrainée par Zinédine Zidane, débutera par la Dictée d’ELA le 13 octobre prochain dans les établissements scolaires. À cette occasion, le chanteur John Menezes jouera le rôle du professeur et lira la dictée aux jeunes de seconde de l’École hôtelière.



Ils sont, à l’échelle nationale, 285 000 élèves, du primaire au secondaire, à plancher le 13 octobre sur un texte écrit par Valérie Perrin, autrice et scénariste, intitulé “L’oubliée”. La Dictée d’ELA est le premier temps de la campagne “Mets tes baskets et bats la maladie” à destination des établissements scolaires.



Elle permet chaque année aux élèves et à leurs enseignants d’échanger sur les valeurs de citoyenneté, de solidarité et de respect, et de collecter des fonds pour financer la recherche médicale ainsi que l’accompagnement des familles concernées. Parce qu’il est essentiel pour les personnes atteintes d’une leucodystrophie et leurs familles de créer un véritable élan de solidarité, ELA invite le plus grand nombre à se mobiliser pour son combat.



Des personnalités du monde du sport, de la chanson, du cinéma, de la télévision… endosseront le rôle de professeur d’un jour dans les salles de classe en lisant la dictée aux jeunes. À Tahiti, la dictée sera lue par le parrain John Menezes aux élèves de seconde de l’École hôtelière.

Organisation de la matinée à l'École hôtelière de Tahiti - 7h45-7h55 : préparation de l’auditorium pour 5 classes + Ulis

- 7h55-8h10 : accueil des élèves (installation à l’auditorium et appel par les profs)

- 8h10-8h20 : présentation de l'événement

- 8h20-8h30 : accueil du parrain de l’événement, film

- 8h30-8h50 : intervention de Sandrine Théron sur les leucodystrophies

- 8h50 : distribution d’une feuille A4 (ELA) par élève

- 9h00 : début de la Dictée (lecture par le parrain)

- 9h20 : fin de la dictée / récupération des copies

- 9h30-10h30 :

En salle :

- correction des copies par les profs

- sélection des meilleures copies par classes

À l’auditorium :

- moment de partage entre le parrain et les élèves

- 10h30-10h55 : remise des prix, attribution des lots par le parrain pour les élèves méritants

- 10h55 : à la sonnerie, fin de l’animation à l’amphithéâtre

- Départ pour le “Parcours de Santé / Équipe d’EPS”

- Collecte de dons par une association

- 11h50 : à la sonnerie, fin de l’événement

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 29 Septembre 2025 à 18:55 | Lu 114 fois



