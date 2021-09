La demande d'aide au logement étudiant désormais en ligne

Les inscriptions pour l'aide au logement étudiant viennent d'ouvrir et une nouveauté vient accompagner les étudiants pour cette nouvelle année universitaire. Désormais, un formulaire en ligne permet aux étudiants boursiers locataires d'effectuer leur demande d'aide au logement étudiant (ALE). Ces derniers pourront, sans avoir à se déplacer, renseigner cette demande d'aide directement à partir de la plateforme "démarches simplifiées" de la direction interministérielle du numérique (Dinum), annoncent les services de l'Etat dans un communiqué. La demande d'ALE est à effectuer avant le 29 octobre prochain, aussi bien pour les formulaires en ligne que les formulaires papiers, qui restent valables pour tous les étudiants boursiers. Rappelons qu'un étudiant peut percevoir une aide au logement comprise entre 10 000 et 30 000 Fcfp par mois selon la tranche de sa bourse et le montant de son loyer brut. Pour l’année universitaire 2020-2021, 411 étudiants ont bénéficié de cette aide étudiante prise en charge par l'État pour un montant total de près de 64 millions de Fcfp.Une aide qui ne concerne pas les étudiants logés par des bailleurs sociaux comme l'UPF ou l'OPH. Pour effecteur leurs démarches, ces derniers doivent se rapprocher de la maison des œuvres universitaires et de la vie étudiante (Mou've). Les étudiants logés dans un centre d'hébergement étudiant (CHE) doivent quant à eux déposer leur demande d'aide directement auprès du bailleur, à savoir l'office polynésien de l'habitat (OPH).