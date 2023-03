La délinquance de Pirae “maîtrisée”

Tahiti, le 28 février 2023 - La 10e réunion annuelle du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance Pirae s'est déroulée mardi matin en présence du haut-commissaire, Éric Spitz et du président du Pays et maire de la commune, Édouard Fritch. À cette occasion, le représentant de l'État a affirmé que délinquance à Pirae était “maîtrisée notamment grâce à une politique de prévention offensive et une bonne articulation avec la DTPN au travers de la police de proximité”.



À l’invitation du président du Pays et maire de la commune de Pirae, Édouard Fritch, la 10e réunion annuelle du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune s’est tenue en présence du haut-commissaire Éric Spitz, de la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, du ministre de l’Économie, Yvonnick Raffin et du procureur général près la cour d'appel de Papeete, Thomas Pison.



Tel que le rappelle le haut-commissariat dans un communiqué diffusé mardi, Le CLSPD est “l'organe de concertation qui définit les priorités de la prévention de la délinquance et de la lutte contre l'insécurité à l’échelle communale”. Cette année, il a également le lieu de la première signature du protocole de rappel à l’ordre du maire en Polynésie française. Ce cadre permet aux tāvana d’apporter “une réponse institutionnelle simple et rapide à des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, dès lors que ceux-ci ne constituent pas un délit”. Ce dispositif offre l’opportunité de donner des réponses progressives aux diverses infractions constatées.



Politique de “prévention offensive”



Si le premier magistrat de Pirae a insisté sur les “efforts de la commune en matière d’accompagnement éducatif auprès des jeunes et sur la collaboration efficiente entre les services de la police municipale et la Direction territoriale de la police nationale”, le procureur général, Thomas Pison a salué “l’investissement de la commune dans la mise en œuvre d’un travail en partenariat décloisonné entre les différents services de l’État, du Pays, de la commune mais également des différentes associations au bénéfice de la population”.



Le haut-commissaire de la République, Éric Spitz s’est quant à lui réjoui que le CLSPD de Pirae soit, depuis 10 ans maintenant, un “lieu actif d’échange et de partage”. Le représentant de l’État a aussi déclaré que la délinquance à Pirae était “maîtrisée notamment grâce à une politique de prévention offensive et une bonne articulation avec la DTPN au travers de la police de proximité qui portent leurs fruits”. Il a réaffirmé “l’accompagnement et le soutien de l'État sur le terrain mais également en matière financière”.



Enfin, L'équipe municipale a présenté son bilan et les travaux de ses quatre groupes de travail qui répondent aux objectifs du plan territorial de prévention de la délinquance et sont centrés sur la sécurité publique, la persévérance scolaire, la vie sociale et le dialogue social.