La délibération Géros retoquée par le Conseil d’Etat

Tahiti le 17 avril 2025. C’était à prévoir. Après un renvoi par le tribunal administratif vers le Conseil d’Etat, la délibération votée par la majorité Tavini à l’assemblée de la Polynésie française, accordant le droit au président de cette assemblée d’ester l’Etat en justice devant les tribunaux internationaux pour, notamment, mettre en évidence l’absence de discussions sur l’indépendance du Fenua a été retoquée par le Conseil d’Etat. Comme prévu, Paris estime que ce rôle est dévolu au chef de l’exécutif polynésien, à savoir Moetai Brotherson actuellement.



Un coup d’épée dans l’eau donc pour Tony Géros, qui ne se leurrait pas sur l’issue de la décision qui n’avait pour but que de secouer le président du Pays pour qu’il suive son parti à doigt et à l’oeil.

"La délibération en litige, qui vise à ce qu'une action soit conduite afin de provoquer, par un recours préalable auprès de l'Etat et, au besoin, par des recours devant les juridictions françaises et internationales ainsi que les organismes relevant des Nations unies, un dialogue de décolonisation avec l'Etat en vue de l'autodétermination de la Polynésie française, habilite le président de l'assemblée de la Polynésie française à représenter la Polynésie française. Par suite, en adoptant cette délibération, l'assemblée de la Polynésie française a, en tout état de cause, méconnu la répartition des compétences résultant des dispositions de la loi organique du 27 février 2004", explique le Conseil d’Etat dans sa décision.