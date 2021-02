La déléguée à Paris dans le viseur du syndicat de la fonction publique

"Dans la fonction publique du Pays, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne, et les fonctionnaires de la Délégation de la Polynésie Française (DPF), à Paris, peuvent en témoigner", pointe d'emblée le syndicat de la fonction publique (SFP) dans un communiqué diffusé vendredi dernier. Le SFP y dénonce "l'atmosphère délétère qui règne dans ce service en raison du comportement pour le moins particulier de sa responsable, Caroline Tang, (…) qui fait régner une telle peur dans le service que la majorité des fonctionnaires préfère aujourd'hui s'enfoncer dans le mutisme.""Intimidations, autoritarisme, ordres et contre-ordres, tâches inutiles, absence de courtoisie, non-respect des règles élémentaires de savoir vivre et mises à l’écart sont le quotidien de nombre d’agents de la Délégation", ajoute le syndicat.Il précise également que les "parlementaires, ministres et autres agents du gouvernement" mais que "l’interrogation règne sur la protection particulière dont madame Caroline Tang (filleul du président du Pays) bénéficie."Le SFP rappelle par ailleurs que la Chambre territoriale des comptes (CTC) avait épinglé, en 2018, la gestion de l’actuelle cheffe de service. Le syndicat indique aussi avoir transmis toutes les preuves de ses affirmations au président du Pays.