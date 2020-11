La culture en mode 2.0

TAHITI, le 8 novembre 2020 -La Maison de la Culture poursuit son ancrage dans le numérique. Elle a ouvert pendant le confinement une plateforme numérique dite " Culture chez vous ; qui ne cesse, depuis, de s’étoffer.Le catalogue compte déjà une série dite Hui Heiva – histoires de Heiva. Celle-ci vient de démarrer et va à la rencontre des personnalités qui font le Heiva i Tahiti (plus de 35 acteurs ont accepté de se livrer sur un temps donné de 15 minutes environ à chaque fois).Ainsi, de nouvelles vidéos viennent d’être mises en ligne sur le site internet de la Maison de la Culture, comme par exemple les interviews de Pascal Mauahiti, chef du groupe O Faa’a, celle de Kehaulani Chanquy, cheffe du groupe Hitireva ou bien encore celles, en tahitien, de Teraurii Piritua, chef du groupe Ori i Tahiti et de Teioa Rapae, chef du groupe Te Pare ‘O Tahiti Aea.Il y a également des pièces de théâtre (Le bambou Noir, hommage à Jean-Marc Pambrun, Papa Penu et Mama Roro), des scènes d’humour (Tahiti Comedy show de 2015 à 2019), des concerts contemporains et de chants polyphoniques, des spectacles de danse, des histoires contées, du contenu historique.En plus de ce contenu, les internautes pourront bientôt retrouver des cours en ligne, des initiations à différentes disciplines, des conférences et soirées littéraires ou encore des workshops. Le site internet de la Maison de la culture, repensé, permet par ailleurs de dématérialiser un certain nombre de services.L’abonnement à la médiathèque est possible en quelques clics. Ce qui permet, en plus de pouvoir réserver des livres, d’avoir accès à un fonds numériques de plus de 230 ouvrages, de milliers de journaux et magazines.Les inscriptions aux cours et ateliers sont également réalisables via le site internet. Les professionnels peuvent, quant à eux, obtenir une simulation de devis, remplir les fiches administratives, faire le bilan de leurs événements et répondre à des questionnaires via un "espace pro".