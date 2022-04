La cuisine de vos rêves à prix mini? C’est ici et c’est maintenant!

Profitez de l’opération spéciale -15% sur le rayon cuisine et menuiseries aluminium chez Hyper Brico du 15 au 23 avril

PUBLICATION COMMERCIALE - Papeete, le 13 avril 2022 - Vous pensez ne pas avoir les moyens pour une cuisine moderne et pratique ? Détrompez-vous. Du 15 au 23 avril Hyper Brico propose, à petit prix, des meubles de cuisines aussi tendances que fonctionnels. Cette promotion, ajoutée à celle sur les menuiseries aluminium vous permettra de rénover entièrement cet espace de vie si important dans votre fare : la cuisine. Vous transformerez ainsi votre intérieur en havre de paix distingué et coquet.



Faire le choix de l'aluminium pour les fenêtres et les espaces de séparation, c'est s'offrir un matériau noble à l’excellente tenue dans le temps, résistant aux intempéries et demandant un minimum d’entretien.



Pour rendre cette promotion encore plus alléchante, Hyper Brico vous offre également 15% de réduction sur les éviers et les robinetteries de cuisine, ainsi que sur toute sa gamme de portails en alu.



Les cuisines La grande enseigne de bricolage de Tahiti surfe sur le concept de la cuisine modulable en kit. Ce type de cuisine est la solution idéale pour les petits budgets et les personnes pressées. Ses meubles hauts, bas et d’angle conçus dans des dimensions standard sont livrés immédiatement après l’achat. À monter soi-même ou à l’aide d’un professionnel, ces cuisines se composent de caissons pour meubles de différentes tailles à habiller de façades disponibles dans une grande variété de finitions.







Quels que soient vos besoins et le style souhaité Hyper Brico vous propose un large choix de produits de qualité, conçus dans des matériaux de qualité pour composer la cuisine qui vous ressemble.

Côté déco, la marque offre de nombreux styles et coloris pour les plans de travail, un grand choix de poignées et de boutons et une collection d'accessoires pour la cuisine : éviers, robinets, éclairages et équipements personnalisés.

Grâce à la remise de 15% offrez-vous en plus l’ilot central dont vous rêvez !

Les cuisines Hyper Brico s'articulent autour de 5 modèles personnalisables adaptés aux besoins et au style de chacun ! Que l'espace soit grand ou petit, séparé ou intégré au salon, chacune des cuisines a été pensée afin de créer une pièce à vivre accueillante et parfaitement intégrée à son fare.

De la cuisine moderne aux façades glossy à la cuisine chaleureuse, en passant par la cuisine plus conventionnelle , les cuisines Hyper Brico s'adaptent à toutes vos envies.



3 modèles sont exposés en magasin : Le modèle Torino aux façades en stratifié anthracite brillant épaisseur 16 mm est résolument moderne.

La cuisine Contemporaine aux façades en chêne massif verni épaisseur 19 mm allie simplicité et élégance.

Classique et intemporelle, découvrez la cuisine Bari aux façades en mélaminé structuré décor chêne clair épaisseur 16 mm

Les cuisines Hyper Brico permettent de nombreuses combinaisons, pour composer - à prix mini - la cuisine qui vous ressemble vraiment.

Rédigé par Coralie Marquand le Mercredi 13 Avril 2022 à 10:04 | Lu 1106 fois