La croissance 2017 portée par la consommation

"L'AFD a accordé environ 60 millions d'euros (NDLR : 7,2 milliards de francs) de prêts à des investissements publics ou parapublics, qu'on appelle des concours, l'année dernière. Par exemple nous participons aux deux câbles, Natitua et Manatua, qui sont des exemples typiques d'investissements à moyen et long termes qui sont susceptibles d'avoir des effets très positifs sur l'économie et sur l'emploi. Ils vont permettre à des entreprises, y compris des petites entreprises, de se développer aux Marquises et aux Tuamotu. Ces investissements vertueux devraient avoir un effet positif sur tout le territoire. Par exemple l'arrivée du câble aux Marquises va inciter des gens à y créer des entreprises et des emplois, et je pense conduira à une forte croissance dans l'archipel. D'autres investissements auxquels l'AFD participe sont susceptibles d'avoir les mêmes effets, comme dans le transport aérien, l'aéroport, les énergies renouvelables, l'amélioration du réseau de transport électrique... On voit que Tahiti s'équipe et se modernise."

"On espère que ces investissements favoriseront une croissance plus endogène que le modèle actuel, très tiré par la consommation des ménages et l'importation de biens extérieurs, comme les voitures par exemple. On peut tenir sur la consommation seule, mais ce n'est pas très vertueux, et ce n'est pas le mieux du point de vue social. Pour créer beaucoup d'emplois, une croissance basée sur l'investissement public et privé est bien plus vertueuse."