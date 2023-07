La création du monde, de Hina et de Ti’i

Tahiti, le 01 Juillet 2023 – La troupe Toakura illustre cette année la création du monde et la “dualité” des premiers êtres de la mythologie mā’ohi, Hina et Ti’i. Les clés pour une vision du monde mises en scène dans une performance présentée samedi à To’ata en catégorie Hura tau, pour le Heiva i Tahiti.



La troupe Toakura dirigée par Mateata Le Gayic présentera sur la scène de To’ata lors de ce Heiva, la création du monde et particulièrement la création des deux premiers êtres que sont Hina et Ti'i.



“L'âme polynésienne” “Vaerua” est le titre de son spectacle, qui signifie tout simplement “la dualité et c'est aussi l'âme profonde” assure l’auteure Mirose Paia. “Nous avons voulu au travers de ce texte révéler l'âme polynésienne qui pourrait avoir existé dans ces mythes de création. Et raconter comment cette âme continue à vivre encore aujourd'hui à travers nos danseurs ou avec la jeune génération qui a besoin d'avoir de repères.”



La linguiste affirme que ce n'était pas un texte facile à coucher sur le papier. Elle explique que plusieurs paramètres sont entrés en jeu. D'abord, le thème a été pensé et réfléchi par le comité du groupe de danse Toakura. Mirose Paia s’est jointe à l’aventure ensuite. “j'ai dû écrire selon leur volonté et selon le déroulé du spectacle. Et il fallait mettre en avant tel ou tel élément selon que ce soit un 'aparima ou un ‘ōte'a.”



Ce qu'elle estime avoir apporté dans ce spectacle “c'est vraiment l'écriture”. “Finalement je pensais que cela allait être facile mais c'est plutôt difficile car ce n'est pas toi-même qui a pensé la chose mais d'autres personnes.” Elle confie que ce travail d'écriture a demandé beaucoup de recherches, comme pour les précédents spectacles. Mais pas seulement, puisque “il y a eu également tout un travail de poésie”. Et ce qui a été le plus important pour Mirose Paia, “c'est de rester fidèle à une pensée mā'ohi. Ce mode de pensée qui n'est pas celui d'autres civilisations”.

“Une philosophie de société” Au travers de sa performance et de l’écriture des textes sur laquelle elle est fondée, la troupe Toakura souhaite cette année “avant tout que les jeunes générations aient d'autres repères. Beaucoup d'entre eux connaissent la création du monde qui est décrite dans la Bible. Et on voulait également montrer à notre jeunesse que nous aussi – et cela a été pensé –, on a un mythe de la création, qui est avant tout une philosophie de société”. Il a fallu, au travers de son écriture, que l’auteur explique aux jeunes générations “comment, dans les temps anciens on a pensé le monde ; comment on voyait le monde ; et comment les plantes, la mer, le ciel ainsi que les humains ont été créés. C’est également une façon de voir les premiers humains. À travers cette philosophie, cette vision du monde, c'est aussi pour leur rappeler que la création du monde mā'ohi coïncide avec la culture qui a toujours été entretenue”.



Pour l’auteure Mirose Paia, Ti’i “c’est ce qu'on voit ici au travers des jeunes hommes. Ils sont des prototypes de Ti'i. Et les filles, que nous voyons ici, nos mamans, grands-mères ont été également un produit de Hina”. Une origine mythologique que Toakura et Mirose Paia estime utile de rappeler, si ce n’est “transmettre”, aux jeunes générations “pour que cela soit un bon repère pour eux”, dit Mirose Paia. “Nous ne sommes pas partis de rien ou alors d'une autre civilisation. On a aussi la nôtre et on a aussi notre manière de voir les choses.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Samedi 1 Juillet 2023 à 22:23 | Lu 291 fois