La couronne en plastique à 6 dollars du rappeur Biggie vendue 595.000 dollars

New York, Etats-Unis | AFP | mercredi 16/09/2020 - Une couronne en plastique achetée 6 dollars dans le commerce et portée lors d'une séance photo par le rappeur new-yorkais Notorious B.I.G. a été vendue aux enchères chez Sotheby's pour 594.750 dollars à New York.



L'objet était resté en possession de Barron Claiborne, le photographe de cette séance historique pour le magazine Rap Pages, qui s'est déroulée à Manhattan le 6 mars 1997, trois jours avant la mort de Biggie, assassiné à Los Angeles.



La couronne, qui était vendue avec trois tirages de la photo de Biggie devenue légendaire et utilisée pour la Une de Rap Pages, a atteint mardi quasiment le double de l'estimation haute fournie par Sotheby's, soit 300.000 dollars.



Elle faisait partie d'une vente thématique autour du hip-hop, qui comprenait certains objets directement liés à l'histoire de ce mouvement et d'autres s'inscrivant dans cette culture.



Depuis quelques années, les grandes maisons d'enchères ont organisé des ventes d'un genre inédit, en phase avec une nouvelle génération de collectionneurs, de baskets rares à planches de skateboard.



Avec cet événement hip-hop, Sotheby's s'appuie sur la popularité du rap, genre émergent dans les années 90 et devenu, depuis le style musical le plus écouté aux Etats-Unis.



Lors de la vente, un ensemble de 32 postes radio-cassette, emblématiques du hip-hop des années 80, a été vendu 113.400 dollars, soit le deuxième prix le plus élevé de la soirée.



Autre lot marquant, une collection de 22 lettres d'amour écrites par le rappeur Tupac Shakur, ancien ami puis rival de Biggie, lorsqu'il était adolescent à Baltimore, partie pour 75.600 dollars.



Une partie des gains de ces enchères sera reversée à des associations, notamment à Building Beats, qui promeut l'émancipation par la musique.