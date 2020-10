La convention santé bientôt négociée

Au terme d'une rencontre avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, à Paris, le gouvernement a annoncé la reconduction pour trois d'une "convention santé" à 1,4 milliard de Fcfp par an, dont les contours ne sont pas encore tout à fait nets. Interrogé à ce propos par la représentante A Here Ia Porinetia Nicole Sanquer, Tearii Alpha s’est montré vague jeudi à l’assemblée en estimant que "vu le contexte actuel et les tensions pesant sur les budgets nationaux, cette seule annonce constitue déjà une victoire et nous avons toutes les raisons de nous en féliciter".Il a également indiqué sans plus de précision que cette nouvelle convention sera négociée dans les prochaines semaines avec l’État. Un mandat de gestion sera délivré au haut-commissaire en ce sens. "Les modalités pourront ainsi être discutées, et nous pourrons nous inspirer, le cas échéant, des préconisations du rapport IGS-IGAS-IGA d’avril 2019", a-t-il dit en indiquant qu’il ne s’agirait que d’une référence, car "les vérités d’avant la crise ne sont plus nécessairement les mêmes que celles d’aujourd’hui, d’où un nécessaire réexamen".