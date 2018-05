La compagnie French Bee prête à atterrir dans la nuit de vendredi à samedi

PAPEETE, le 9 mai 2018. L'Airbus A350-900 neuf de French Bee, Immatriculé F-HREV, atterrira sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti-Faa'a dans la nuit de vendredi à samedi. L'annonce de l'arrivée de cette compagnie française a déjà bouleversé le ciel polynésien. Les compagnies aériennes déjà présentes ont réagi en baissant leurs tarifs.



A partir de ce vendredi, les voyageurs depuis Paris ont la possibilité de passer par San Francisco avec la compagnie French Bee pour venir jusqu'à Tahiti. Idem, les Polynésiens qui voudront aller à Paris pourront désormais passer par une seconde californienne. Au-delà d'une nouvelle ville possible en stop-over, l'annonce de l'arrivée de French Bee l'an dernier a entraîné un bouleversement dans le ciel polynésien et dans les tarifs aériens.

La compagnie low cost française affiche ainsi des vols simples Paris-Tahiti à partir de 61 000 Fcfp et des vols simples Pars-San Francisco à partir de 20 167 Fcfp. Depuis Papeete, French Bee propose des vols aller pour San Francisco à partir de 19 971 Fcfp et des allers simples pour Paris à 55 162 Fcfp. Attention, French Bee atterrit à Paris Orly et non à Charles-de-Gaulle comme Air France et Air Tahiti Nui.

La compagnie propose trois catégories (Basic, Smart et Premium). Pour résumer, la catégorie Basic c'est seulement un bagage en cabine. Pour un bagage en soute et un repas, il faut ajouter un supplément.

Les tarifs de la catégorie Smart incluent un bagage en cabine et en soute et un repas. La catégorie Premium permet d'avoir un bagage en cabine et deux bagages en soute et un repas. French Bee propose un certain nombre de services à la carte. Pour bien connaître les tarifs des vols, regardez bien donc el coût des services en plus.