La compagnie Baccalà investit le Grand Théâtre

Tahiti, le 5 septembre 2023 - La compagnie du Caméléon accueillera la Compagnia Baccalà et son spectacle clownesque “Pss pss”, ce samedi au Grand théâtre. Unique, drôle et virtuose, le spectacle met en scène deux clowns acrobates, Camilla Pessi et Simone Fassari, proposant un rapport au couple des plus singuliers. Titulaire de nombreuses distinctions, dont l'Award Cirque du Soleil Paris 2009, le show de 65 minutes se veut hilarant et grand public.



Que vous ayez 8 ou 88 ans, la Compagnia Baccalà promet de vous embarquer dans son univers à la fois comique et poétique. Et pour cause, le duo Camilla Pessi et Simone Fassari s'évertue à l'art universel du langage corporel. Sans mots, ils vous diront tout. Une mise en scène unique, qui met en exergue le rapport au couple, ponctuée par ses personnages à la fois naïfs et transgressifs : “Il y a des symboliques qui ne sont pas lues de la même façon, en fonction de la région du monde dans laquelle on se produit”, explique Camilla Pessi. “Par moment, il y a des câlins qui sont faits. Et si en Europe cela semble anodin, dans les pays arabes c'est beaucoup plus délicat.” Pss pss c'est aussi et surtout ça : une expérience individuelle qui laisse une place à l'interprétation personnelle. Mais la compagnie rassure, le spectacle se veut tout public et divertissant avant tout : “Grâce au langage corporel, il y a une interaction plus intime avec le public. Nous nous inscrivons vraiment dans cette tradition clownesque de l'art théâtral.” D'autant plus que le duo d'acteurs sublime sa relation au travers d'acrobaties époustouflantes et de facéties surréalistes : “Ce qui rend le spectacle unique c'est l'évolution des personnages entre eux, mais également sur scène, puisque d'une seconde à l'autre l'un peut se retrouver sur un trapèze par exemple.”



À l'international, le spectacle est adoubé par les critiques : “Fascinant ! Intelligent ! Inspiré ! Hilarant !”, souligne The Times. “L'un et l'autre experts dans l'art singulier du clown. Une merveille !”, selon Le Figaro. Et pour cause, le spectacle fut 15 fois primés dans les plus grands festivals internationaux aux États-Unis, en Russie, en Australie ou encore en France. “Nous avons fêté cette année, en mars, notre 1000e représentation”, se félicite Camilla Pessi, après 15 années à parcourir les scènes du monde. Un succès immense qui s'explique par “cette délicatesse, cette poésie et cet humour”, observe Guillaume Gay, de la compagnie du Caméléon, qui ne cache pas son attachement à ses artistes : “C'est la première fois que je fais revenir des artistes comme ça. Ils étaient venus il y a 10 ans et depuis nous avons gardé une belle relation amicale. Depuis, le temps a passé et le public polynésien s'est renouvelé, l'occasion parfaite de réitérer l'expérience. Ça nous fait très plaisir.” Un plaisir partagé pour les artistes qui se souviennent parfaitement de leur première expérience sur la scène polynésienne : “Ce spectacle a été créé en 2010. Puis en 2011 nous avions rencontré Guy à Avignon lors d'un festival, et dès 2012 nous étions invités à nous produire à Tahiti par la compagnie du Caméléon. Si le spectacle garde la même structure, il a quelque peu évolué depuis. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie que nous nous produirons de nouveau devant le public polynésien.”



La compagnie Baccalà donne rendez-vous aux Polynésiens au Grand théâtre de la Maison de la Culture, ce samedi à 19h30. Les billets sont en vente en ligne sur le site : www.ticketpacific.pf

