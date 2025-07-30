

La communauté judiciaire rend hommage à François Quinquis

Tahiti, le 28 août 2025 - Le barreau de Papeete, les magistrats et greffiers du palais de justice se sont réunis jeudi matin pour rendre un dernier hommage à l'ancien bâtonnier François Quinquis qui s'est éteint mardi à Moorea.



Deux jours après le décès de l'ancien bâtonnier et avocat de Gaston Flosse, François Quinquis, la communauté judiciaire s'est réunie ce matin sur les marches du palais de justice pour lui rendre un dernier hommage. Avocats, magistrats et greffiers ont fait une minute de silence en mémoire de l'homme de loi qui s'est éteint mardi à Moorea.



Selon la famille de François Quinquis, le corps de ce dernier sera exposé à l'immeuble Min Chiu entre 13h et 15hn puis à 17h à l'église Maria No Te Hau à Papeete où débutera la veillée à partir de 18h30. Une messe de funérailles sera célébrée vendredi à 9h30 dans cette même église.



