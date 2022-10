La communauté chinoise en fête à Uturoa

Raiatea, le 9 octobre 2022 – Après plus de dix longues années de travaux, le Kuo Min Tang de Uturoa a rouvert ses portes, samedi, lors d’une grande cérémonie en présence de plusieurs invités. L’occasion de revenir sur l’histoire de l’association et les différentes étapes de la rénovation.



Ça y est ! Après plus de dix années de gros travaux, la communauté chinoise de Raiatea retrouve enfin sa maison. En effet, la réouverture du Kuo Min Tang à Uturoa a eu lieu samedi. Le bureau de l’association, présidé par Christina Lachaux, a convié les maires de Raiatea et Bora Bora, le vice-président de la Polynésie, les représentants d’associations chinoises de Tahiti et leurs donateurs.



Après la bénédiction de la salle la veille, la cérémonie a commencé avec la danse du lion et les fameux pétards chinois. Plusieurs représentants ont ensuite tenu leurs discours avec une émotion non dissimulée, accompagnés d’anecdotes et de souvenirs. Car cette grande salle était un haut lieu de rassemblement à Uturoa, un "espace de convivialité, de vie, de joie". C’est en 2003 que le bâtiment a été interdit au public par la commission de sécurité des îles Sous-le-Vent. Depuis, le bureau a entamé de longues années de rénovation, bravant les obstacles administratifs et physiques. Un homme notamment, Ferdinand Pinson, a été l’initiateur et porteur de ce projet. Président de l’association de 1995 à 2019, il est malheureusement décédé en 2020. Un bel hommage lui a été fait et une plaque commémorative en son honneur a été dévoilée dans la grande salle.



Le grand bâtiment a été reconstruit en conservant sa forme et son architecture de l’époque, "comme un trait d’union avec son histoire". La communauté chinoise de l’île pourra dès à présent rendre à cet endroit tout son sens, en "mettant à l’honneur ses valeurs, ses contes, ses légendes et son patrimoine culturel chinois". Le prochain événement est prévu en décembre, pour célébrer les 100 ans de l’association. D’ici là, le bureau continuera sa recherche de fonds pour les dernières étapes administratives.



Sandrine Pinson, fille cadette de Ferdinand Pinson, vice-présidente de l’association :

"On est heureux de pouvoir réouvrir"



"La création du Cercle Kuo Min Tang s’est faite en 1918 par mon grand-père. Ils ont acheté le terrain, avec un édifice en bois. À l’époque, c’était surtout pour les affaires d’état-civil, car les Chinois n’étaient pas reconnus comme citoyens français ! Ils avaient un matricule et les naissances et les décès étaient enregistrés à Taiwan. Puis le bâtiment a aussi permis aux enfants des ressortissants chinois de s’instruire, car ils n’étaient pas acceptés à l’école. Il y avait donc un maître de Chine et des locaux leur donnaient des cours de français. Mon papa y était jusqu’à ses 7 ans, car dans les années 50, ils ont fait fermer les écoles du Kuo Min Tang. Il a alors dû intégrer une école protestante, car il était trop vieux pour intégrer une école française. La salle a été par la suite la seule grande salle de Raiatea, c’était un lieu de vie, de mariages, de bals, d’expositions de voitures, de réunions politiques… Il y avait les fêtes du Heiva en face aussi, et la salle servait de pūhapa [logement le temps des festivités, NDLR]. À partir de 2003, les démarches de reconstruction ont commencé. Et après plusieurs soucis et contretemps pendant la construction, on est heureux de pouvoir réouvrir."









