La collecte des déchets en panne à Faa’a

Tahiti, le 6 mars 2025 - À Faa’a, déchets et encombrants s’amoncellent dans les rues depuis trois mois. En cause : des camions de collecte en panne. La mairie tente de réagir en urgence, mais le retour à la normale prendra du temps.





D’anciennes machines à laver, des morceaux de fours, des cartons, de vieux équipements électroménagers tels que des ventilateurs, de vieux canapés, la carcasse d’une voiture, ainsi que des tonnes de feuilles et branchages en tout genre… Depuis plusieurs semaines, l’état des rues de la ville de Faa’a se dégrade, alors que les encombrants et autres déchets verts s’amoncèlent en bord de route.



Après avoir recueilli plusieurs témoignages, une visite du quartier Mai (derrière Batipol) et du côté de Pamatai noius a permis de constater la présence de monticules de déchets à ciel ouvert, sources de nuisances et de risques sanitaires pour la population.



“Depuis novembre, personne n’est venu. J’ai appelé, j’ai gueulé parce que ça a commencé à puer. Ils sont venus en janvier pour récupérer quelques ordures, mais depuis, plus rien, surtout en bas de la rue”, s’énerve Marina, habitante du quartier Mai. “Apparemment, un camion est en panne”, ajoute-t-elle.



La mairie confirme l’absence de collecte des déchets verts et des encombrants depuis environ trois mois. “Toute la commune est impactée”, reconnait Purea Ateo, conseillère municipale chargée de mission au cabinet du maire, détachée au service de l’environnement.

Premiers pas vers un retour à la normale Selon elle, les trois camions-grues utilisés pour collecter les déchets, et dont la commune est propriétaire, sont tombés en panne. “Ils sont en cours de réparation et nous cherchons des solutions de location, mais cela prend du temps. Il faut voter les dossiers et les financements, et la commune ne fait pas n’importe quoi avec les marchés publics”, explique Purea Ateo. “Je rappelle d’ailleurs que ce service est gratuit pour nos administrés”, insiste la conseillère, qui se veut également rassurante : “Nous avons trouvé, en urgence, une tractopelle pour collecter les déchets.” Une tournée était en effet prévue ce mardi dans le quartier Mai et “normalement, nous devrions aller à Pamatai vers la fin de la semaine”.



Le service de l’environnement de la commune de Faa’a réfléchit également à un nouveau planning de collecte des déchets verts et des encombrants. Le ramassage a lieu habituellement une fois par mois. Mais il faudra encore attendre “un bon mois” avant que la situation ne revienne à la normale.

Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 10 Mars 2025 à 07:23 | Lu 359 fois