La cheffe de la diplomatie française en Corée du Sud vendredi et samedi

Paris, France | AFP | jeudi 13/04/2023 - La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sera en Corée du Sud vendredi et samedi, où elle évoquera avec son homologue notamment la menace nucléaire nord-coréenne, a indiqué jeudi une source diplomatique.



La cheffe de la diplomatie française se rendra dans la foulée à Tokyo afin de participer à la réunion ministérielle du G7 où cette menace sera également évoquée, a ajouté la même source à des journalistes.



A Séoul, ce sera la première visite d'un ministre français des Affaires étrangères depuis 2018, a précisé cette source. Les discussions se dérouleront essentiellement dans le cadre du "4e dialogue stratégique" avec le ministre des Affaires étrangères coréen, qui couvre "tous les aspects de la relation bilatérale".



"C'est une visite qui vise à marquer notre solidarité avec ce pays et notre détermination à rester mobilisés sur le dossier nord-coréen", a expliqué la source diplomatique, évoquant la "fuite en avant nord-coréenne qui n'est pas nouvelle mais qui s'accélère sur les programmes de prolifération nucléaire et programmes balistiques".



Elle a souligné combien il était important de signaler la mobilisation de la France sur cette crise.



"La guerre en Ukraine nous occupe beaucoup mais elle ne nous détourne pas des grands enjeux de sécurité dans la zone indo-pacifique et on est pleinement solidaire de notre partenaire coréen et de notre partenaire japonais", a-t-elle expliqué.



Au quai d'Orsay, on souligne par ailleurs la vitalité des relations entre Paris et Séoul, avec un "rebond très dynamique" sur le plan économique après la fin des restrictions liées à la pandémie de Covid. Le commerce bilatéral a ainsi augmenté de 30% en un an.



La Corée du sud est le 4e partenaire commercial de la France en Indo-pacifique, a également souligné la source diplomatique, tout en observant que ce pays était "en pointe sur le plan technologique dans beaucoup de secteurs qui sont aussi des secteurs d'excellence française, comme le nucléaire civil", ouvrant ainsi des possibilités de partenariats.



"Nous avons une conviction forte avec nos amis coréens et japonais que le nucléaire civil est une technologie d'avenir et que l'on ne peut réussir la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique sans le nucléaire civil".



La ministre inaugurera par ailleurs une nouvelle ambassade à Séoul.



Au G7 au Japon, Catherine Colonna participera ensuite à plusieurs sessions dont une consacrée à l'Iran et au Moyen-Orient, une sur l'Afghanistan et l'Asie centrale, et une consacrée à l'Afrique.



"Le G7 ne pourra rester crédible pour parler au monde que s'il est capable de s'occuper des problèmes du monde entier", a observé une autre source diplomatique. "Il y a besoin d'un leadership du G7 sur les enjeux globaux, d'une véritable refonte du partenariat nord-sud", a-t-elle poursuivi.



Sur l'Afghanistan, Catherine Colonna redira sa préoccupation face à la "détérioration constante des droits de l'homme et des femmes" en particulier. "Il y a un besoin très clair de maintenir une pression forte sur les talibans pour leur dire qu'on ne peut pas jouer avec la moitié de la population", a noté cette source.



S'agissant de l'Afrique, les chefs de la diplomatie doivent plancher sur la manière de prévenir une implantation plus durable du groupe paramilitaire russe Wagner au Sahel.

le Jeudi 13 Avril 2023 à 05:00 | Lu 192 fois