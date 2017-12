La chapelle Oecuménique du CHPF enfin ouverte

PAPEETE, le 16 décembre 2017 - La chapelle œcuménique du Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) - Te Aroha, à Pirae, a été inaugurée, ce samedi matin, en présence du président Edouard Fritch, du ministre des Solidarités et de la Santé, Jacques Raynal, d’autres membres du gouvernement, et des représentants des confessions religieuses.



