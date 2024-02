La brigade cynophile de Papeete accroît ses compétences

Tahiti, le 27 février 2024 – Cinq agents de l'unité rapide d'assistance et d'intervention canine et leurs chiens ont bénéficié d'une formation aux techniques de lutte contre la criminalité du 12 au 23 février dernier, au refuge animalier de Titioro. L'objectif étant de parfaire leur entraînement et d'améliorer leur efficacité sur le terrain.



Créée en 2016, la brigade cynophile de la ville de Papeete agit essentiellement de nuit. Convoquée lors de situations conflictuelles et difficiles à gérer, cette dernière doit régulièrement faire face aux noctambules alcoolisés, notamment en fin de semaine. C'est pourquoi cinq agents de l'unité rapide d'assistance et d'intervention canine (URAIC) et leurs chiens ont suivi une formation , du 12 au 23 février dernier, pour parfaire leurs techniques d'interpellation d'un individu. Capables désormais de se déplacer en tout lieu en faisant abstraction du bruit et de l'environnement, de rechercher des individus dans un bâtiment, en extérieur ou dans l'obscurité, mais également d'intervenir concrètement par des techniques de frappes, les chiens et leurs maîtres ont pu évoluer sous l'œil avisé de Patrice Foucault, éducateur canin venu spécialement de métropole. Les perturbateurs du vendredi soir sont prévenus.