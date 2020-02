La boxe fait sa rentrée à Paea

L'un des combats les plus intéressants avait lieu chez les -81 kg entre Gabriel Dauphin (16 ans), qui représentera le fenua aux championnats de France amateur le mois prochain, et Tiaitau Mairoto (15 ans). Le combat a été plutôt équilibré entre les deux pugilistes dans les deux premières reprises. Et puis dans le troisième et dernier round, Gabriel Dauphin plus en jambe a fait la différence en touchant d'avantage son adversaire. Il est déclaré vainqueur par décision des juges.



Pour l'autre confrontation notable de cette première soirée de boxe, il fallait se pencher du côté des -69 kg avec l'opposition entre Logan Tara (17 ans), qui s'envolera également pour les championnats de France amateur, et Ismaël Hototeua (19 ans). A l'issue des trois reprises Logan Tara a pris le meilleur sur son adversaire pour finalement s'imposer.



Mais le combat le plus électrisant de la soirée a été sans doute celui entre Brendan Dellapina, 16 ans, et Aprahama Teriinoho, 18 ans. Le premier cité avec ses directs du droit et ses enchainements rapides et précis, a mis son adversaire dans les cordes qui a été compté à deux reprises au cours du combat.



A noter également qu'une confrontation féminine était également au programme. Lokelani Flesh-Golaz, boxeuse licenciée à Toroura, a dominé Herarii Tara licenciée au Ohana Boxing Club.