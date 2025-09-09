

La boxe en haut de l’affiche

Tahiti, le 11 août 2025 - Du 16 au 21 septembre auront lieu les Oceania de boxe 2025. Les meilleurs boxeurs du Pacifique se retrouveront à la salle Maco Nena de Papeete. Seize de nos représentants tenteront de décrocher les étoiles. Une très belle vitrine pour l’élite du noble art, qui ne s’était plus réunie depuis 2017. Et pour que la fête soit encore plus belle, les femmes participent pour la première fois à la compétition.



Le monde de la boxe est en effervescence. Durant cinq jours, les meilleurs boxeurs et boxeuses du Pacifique se retrouveront à Papeete, à la salle Maco Nena du 16 au 21 septembre. Une formidable opportunité pour la boxe de montrer qu’elle mérite bien son nom de noble art. Absents depuis 2017, les Oceania Élite renaissent de leurs cendres grâce à l’investissement de l’IBA, par l’intermédiaire de la Confédération océanienne de boxe (OCBC) et de son président, Tauhiti Nena.



“Nous sommes très fiers et très heureux d’avoir pu réorganiser les Oceania Men Elite qui n’avaient pas eu lieu depuis 2017, et en plus chez nous, à Tahiti. C’est une très belle opportunité pour nous de montrer que l’Océanie est bien présente sur l’échiquier mondial de la boxe. Et pour la première fois, les femmes sont présentes, c’est un honneur. Quand on voit le travail accompli dans tous les clubs, que ce soit sur les îles de la Polynésie ou dans tout le Pacifique, ces Oceania seront d’un très haut niveau”, confie-t-il.



Une délégation forte



Avec treize nations représentées et plus de cent boxeurs présents, ces Oceania Men and Women Elite promettent de magnifiques combats. Les ogres australiens et néo-zélandais seront là aussi. “Nous savons désormais que nous avons des boxeurs capables de rivaliser avec les grandes nations. Mateo Poullet-Osier a récemment remporté le championnat d’Australie en -57 kg, et Nikee Cummings est vice-champion du monde en -50 kg. Nous avons une très belle sélection et nous allons chercher l’or”, dit-il.



Même son de cloche du côté du champion de France Nikee Cummings, qui tenait absolument à être présent pour ces Oceania : “C’était important pour moi d’être là pour représenter mon pays. J’ai décidé de quitter l’équipe de France pour l’instant et de me consacrer aux Oceania et aux championnats du monde. L’IBA propose désormais des prize money vraiment intéressants, donc je vais participer à leurs compétitions en attendant de voir si ma catégorie réintègre les Jeux olympiques à l’avenir.”



Car autre nouveauté : les prize money. Et pas des moindres, puisque les médaillés se partageront 100 000 dollars (10 millions de francs). Une preuve que l’International Boxing Association veut voir sa branche océanienne progresser : “Nous avons une fédération très unie. Nous savons que nous figurons parmi les derniers du classement de par notre situation géographique et démographique, mais nous prouvons depuis plusieurs années que nous travaillons bien. Nos instances s’en rendent compte et veulent nous aider”, explique Tauhiti Nena.



La jeune génération en force



Beaucoup de récompenses donc pour les futurs champions, qui seront également invités à participer aux championnats du monde à Dubaï. Médailles, prize money et tickets pour les mondiaux : de quoi motiver les treize catégories masculines et les douze féminines représentées lors de ces Oceania.



Une compétition qui sera intense, car le format est court : deux journées pour les quarts de finale, deux pour les demi-finales et une pour les finales. Il faudra être efficace et précis pour aller le plus loin possible. Et nous pouvons compter sur nos représentants, qui ont maintes fois prouvé leur valeur et leurs qualités.



Outre Nikee Cummings et Mateo Poullet-Osier, seront présents sur les rings les confirmés comme Ariitea Putoa, champion de France et médaillé d’or aux Jeux du Pacifique, ou encore Roger Waoute, médaillé aux Jeux du Pacifique, et Edith Tavanae, qui vivra ses derniers Oceania après une magnifique carrière remplie de titres. Elle aimerait terminer sa carrière dans deux ans aux Jeux du Pacifique de Tahiti, avec sa fille Temeiana Izal, jeune prodige de la boxe, qui participera en septembre au championnat de France. “Je rêve de finir chez moi, aux Jeux du Pacifique 2027, avec ma fille, et que nous décrochions l’or toutes les deux”, confie-t-elle.



La nouvelle génération sera aussi présente, avec Manatoa Guillemet chez les garçons et Heiitiata Lemaire chez les filles, tous deux médaillés d’or aux derniers Oceania Juniors qui s’étaient déroulés à Tahiti. Est-ce un signe ?





