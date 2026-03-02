

La boxe a enfin sa DSP

Tahiti le 29 mars 2026. Tauhiti Nena n’a pas tout perdu cette semaine. Sa fédération, la Polynesian Boxing Association Tahiti (PBAT) a reçu l’agrément par le conseil des ministres pour l’obtention de la Délégation de service publique.



Accordée pour la période du 15 mai 2026 au 31 décembre 2031, cette délégation permet de confier à la fédération un rôle central dans la structuration de la discipline, en lien avec les orientations du pays en matière de sport.



Concrètement, la fédération sera chargée de mettre en œuvre les missions de service public prévues par la réglementation, notamment le développement et la promotion de la boxe anglaise sur l’ensemble du territoire, l’encadrement des pratiquants et la formation des encadrants, l’organisation des compétitions et la détection des talents et la représentation de la discipline au niveau local, national et international.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 29 Mars 2026 à 12:12 | Lu 221 fois



