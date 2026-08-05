

La belle opération de Vaast à Fidji

Tahiti, le 2 septembre 2026 - Erin Brooks et Cole Houshmand ont remporté la Fiji Pro, 8e étape du Championship Tour (CT) 2026 de la World Surf League (WSL). Dans des conditions explosives de 1,80 m à 2,40 m, Houshmand a livré une prestation remarquable, enchaînant de puissants virages engagés et de longs tubes pour signer sa troisième victoire sur le CT. De son côté, Brooks décroche sa troisième victoire sur le CT suite au forfait de l’Australienne Isabella Nichols, blessée lors de sa demi-finale de la veille. Kauli Vaast, dernier représentant Polynésien, s’est arrêté en quart de finale, comme Vahine Fierro la veille.



Cole Houshmand a décroché une incroyable victoire à Cloudbreak au terme de l'une des finales les plus palpitantes de la saison, prenant le dessus sur le triple champion du monde Gabriel Medina, bourreau quelques heures plus tôt de Kauli Vaast, pour signer sa troisième victoire d'étape en autant d'apparitions en finale.



Le champion olympique a effectivement dû plier face à Gabriel Medina en quart de finale. Battu 15.66 à 7.33, le surfeur tahitien a de quoi malgré tout être satisfait de sa campagne fidjienne. Avec ce résultat, il relance son parcours à mi-saison, grimpe à la 11e place du classement général et postule désormais pour remporter le titre de Rookie of the year.



Erin Brooks a été couronnée sans surfer après l'abandon forcé d'Isabella Nichols en finale, en raison d'une blessure à la cheville survenue lors de sa victoire en demi-finale face à Brisa Hennessy. Cette victoire fait suite à son titre sur la Tahiti Pro, lui offrant ainsi deux victoires consécutives à l'approche de la seconde moitié de saison.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mercredi 2 Septembre 2026 à 19:02 | Lu 235 fois



