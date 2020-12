La baguette à 55 ou 60 Fcfp ?

Vers une augmentation ou une diminution du prix de la baguette de pain ? Avec le retrait progressif annoncé des pièces de 1 et de 2 Fcfp pour 2021, il deviendra problématique de régler son pain à 57 Fcfp en caisse.Alors le prix doit-il être arrondi à 55 ou 60 Fcfp ? L'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) a évidemment prévu une parade. Elle propose que les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 soient arrondies au multiple de 5 inférieur, et que les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. Logiquement on serait donc sur un prix de la baguette à 55 Fcfp.Problème : vu le contexte de négociations serrées par le passé avec le syndicat des boulangers, une baisse de 2 Fcfp sur le prix de la baguette aura du mal à être digérée par les professionnels. Contacté mercredi, Franklin Sui, président du syndicat des boulangers, a indiqué qu'ils "attendront la fin des festivités du nouvel an chinois" pour aborder le sujet avec le gouvernement. Ce qui placerait les futures discussions à la fin janvier, début février. "Pour le moment on ne bouge pas. On contactera le ministre de l'économie en temps voulu", a complété Franklin Sui.Rappelons qu'en Polynésie, le prix du pain est réglementé par un arrêté datant de juillet 1996 et revalorisé pour la dernière fois en 2019. Il pose le principe d’une baguette "mesurant entre 50 et 60 centimètres, d’un poids minimal de 250 grammes" ne pouvant être vendue à plus de "57 Fcfp" sur l'ensemble du territoire.En septembre 2019, le syndicat des boulangers avait réclamé une revalorisation du prix de la baguette de pain à 60 Fcfp, tout en conservant leur dispositif de subvention de la farine. Cette dernière coûtait encore 53 Fcfp à l'époque et son prix n'avait plus bougé depuis 2011. Les professionnels avaient justifié cette hausse par l’augmentation des charges salariales et d’exploitation (électricité, carburant, etc).Des rencontres entre le syndicat des boulangers et le Pays s'étaient ensuite tenues entre septembre et novembre. Pour finalement déboucher le 12 novembre sur un accord du prix de la baguette à 57 Fcfp. "On a accepté cette hausse à 57 Fcfp, parce que c’est vrai qu’il est compliqué d’augmenter d’un seul coup le tarif à 60 Fcfp. Mais il faudra reparler d’une augmentation à 60 Fcfp dans les six prochains mois", avait indiqué Franklin Siu à l'époque. Autant dire que les prochaines discussions avec le Pays s'annoncent compliquées.