La baguette, un débat à trancher

Compte tenu de son importance au niveau industriel mais également dans le budget des ménages, le secteur a fait l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics n'hésitant pas à mettre en place plusieurs dispositifs de soutien au profit des boulangers. Le but est ainsi de réduire les coûts d’exploitation d'une boulangerie et de garantir par la même un prix de vente faible au consommateur.



Ainsi, si le sel a été retiré de la liste des Produits de première nécessité (PPN) en février dernier. Les levures et les poudres à lever en format industriel continuent d'y figurer permettant aux professionnels de bénéficier des exonérations de droits et taxes. La profession bénéficie également d’un prix du carburant détaxé à travers le fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) pour alimenter les fours et effectuer les livraisons de marchandises. La filière peut également solliciter les dispositifs de défiscalisation métropolitaine et d’agrément fiscal de la collectivité de Polynésie française au titre d’investissement productif. Les entreprises bénéficient aussi d’un abattement de 70% de l’assiette de l’impôt sur les transactions, applicable pour tous les fabricants et revendeurs, sur toutes les « ventes (…) de baguettes au prix de détail fixé par arrêté en conseil des ministres ». De plus, les boulangers locaux bénéficient d'une protection tarifaire dans la mesure où des produits boulangers importés sont soumis à la taxe de développement local.



Enfin et surtout, un dispositif de soutien au prix de gros de la farine visant à maitriser la commercialisation de la farine panifiable, à réguler l’approvisionnement en mettant en compétition les opérateurs et à réglementer les prix de gros entre grossistes et boulangers est reconduit tous les ans. Avec ce dispositif, alors que l'approvisionnement en farine est organisé par le Pays autour de prix d'achat compris entre 55 et 60 Fcfp/kg obtenu par les importateurs, le prix de gros réglementaire, à savoir le prix d'achat que les boulangers doivent supporter pour la fabrication de leurs baguettes, est fixé depuis septembre 2012 à 19,3 Fcfp/kg. La différence entre ces deux prix, de l'ordre ainsi de 35 à 40 Fcfp le kilo est prise en charge par le Pays sur son budget. Ce seul soutien représente pour la collectivité et donc, indirectement aux consommateurs polynésiens, une facture annuelle d'environ un demi-milliard de francs. Et cette facture est en hausse, puisque le Pays ne prenait en charge de 20-25 Fcfp/kg avant 2012.