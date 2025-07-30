

La XTerra Transtahitienne fait son grand retour

Tahiti, le 25 août 2025 - Après deux ans d’absence, la Transtahitienne revient sur le territoire pour le plus grand bonheur des amoureux du XTerra, le samedi 30 aout. La mythique traversée de l’île, de Mataiea jusqu’à Papeno’o, renaît de ses cendres dans le cadre d’un nouveau challenge organisé par le VSOP XO en collaboration avec Fenua Events, qui emmènera les participants sur quatre événements avec pour objectif la victoire finale. Une belle aventure à travers des paysages magnifiques, qui mettra en avant les trésors de la Polynésie.



C’est un retour que tous les passionnés de sport nature attendaient. La XTerra Transtahitienne est de retour et fait peau neuve. Le tracé initial est conservé, avec la même formule de course : un Trail et un Run & Bike, mais l’événement s’intègre désormais à un plus grand projet. Mené par Fenua Events et le VSOP XO, le challenge Tahoe est une aubaine pour les adeptes du XTerra. Avec le magnifique terrain de jeu dont bénéficie la Polynésie, ce nouveau challenge est à la hauteur de nos paysages. Quatre courses, un finisher homme et femme : une expérience unique.



“L’idée était de maintenir les gens motivés sur ces quatre courses. Il existe aussi d’autres compétitions, mais nous voulions que ces quatre grands événements soient liés. Les participants de ces quatre courses sont des habitués, mais nous voulions y ajouter ce challenge pour les récompenser de leur fidélité. Nous avons une nature fabuleuse que nous respectons énormément, et tous les sportifs qui évoluent dans ce cadre magnifique sont aussi très sensibilisés à sa protection”, explique Poerava Van Bastolaire, responsable de l’événement pour Fenua Events.



Durant sept mois, les athlètes devront parcourir des sentiers sinueux et des mers agitées pour, à la fin de l’année, décrocher le titre tant convoité.



Un nombre de participants record



À l’aube de cette troisième étape, plus de 600 personnes se sont inscrites. Un véritable succès : “Le fait de ne pas avoir eu d’édition pendant deux ans a créé un engouement beaucoup plus fort. Dans les Transtahitiennes précédentes, nous tournions à 200, 300 coureurs, mais là, nous battons des records.” Et des noms commencent à ressortir. Après le marathon de Moorea et le XTerra Tahiti Trail Run, ce sont Aurélie Steelandt et Thomas Lubin qui mènent les débats. Deux champions bien connus du Fenua qui devront encore performer pour garder leur première place. Mais le challenge est loin d’être fini, et cette Transtahitienne “new look” apportera sûrement son lot de surprises : “Il y a un classement établi depuis les deux premières courses (le marathon de Moorea et le XTerra Tahiti Trail Run), mais il reste encore la Transtahitienne et l’événement phare, le XTerra Triathlon de Moorea en octobre, pour aller chercher le podium. Même si les leaders sont bien calés en tête du classement, rien n’est encore joué.”



Une traversée d’ouest en est



C’est donc samedi matin que le départ des deux courses sera donné. Un parcours de 39,5 km où les traileurs et les coureurs du Run & Bike se côtoieront, de la mairie de Mataiea jusqu’au terrain de football de Papeno’o. “On va d’abord passer par des chemins privés avant d’arriver sur la route de la Traversière. D’ailleurs, les vélos seront réorientés en ce début de course, car certains passages sont impraticables et dangereux pour les deux-roues, donc ils rejoindront leurs binômes au point de transition.” Et à partir de là, l’émerveillement : “Quand ils seront sur la communale, le parcours les emmènera vers le lac Vert, le lac Bleu, puis celui de Vaihiria. C’est magnifique et seule cette course te permet de découvrir cet endroit de l’île.” Après être passés sous le tunnel, on bascule de l’autre côté de l’île : “C’est le passage entre l’ouest et l’est. On redescend en passant par le relais de Maroto, puis par la centrale de Marama Nui et son barrage, pour sortir par le pont métallique et finir au stade de Papeno’o.” Une partie du parcours que Poerava Van Bastolaire apprécie particulièrement : “Les participants vont passer par des endroits incroyables où la végétation est reine. Il y aura des points de ravitaillement assez régulièrement, et au barrage de Marama Nui, les agents communaux laisseront couler un filet d’eau pour que les concurrents puissent se rafraîchir à leur guise.”



À l’issue de cette épreuve, des points seront attribués aux participants selon leur classement, mais aussi leur discipline. Pour refléter le niveau de difficulté des différentes distances du XTerra Tahiti Trail Run, des points supplémentaires sont attribués : vingt points pour le Run & Bike et dix pour le Trail. Un équilibre important pour le bon fonctionnement du challenge.



Rédigé par Manu Rodor le Lundi 25 Août 2025 à 17:50 | Lu 204 fois



