

La WILPF reprend du service et appelle à lutter pour l'élimination de la violence faite aux femmes

Tahiti, le 25 novembre 2026. Une petite dizaine de militantes de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF en anglais) Polynésie se sont rassemblées ce mercredi matin devant le Palais de justice de Papeete, pour la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.



Drapeaux blancs à la main et feuillages sur les épaules, les membres de la WILPF Polynésie étaient de nouveau dans la rue ce 25 novembre, deux semaines après le retour public de l'antenne locale de la Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté. Journée de lutte contre les violences faites aux femmes oblige : c'est ce combat, avec l'éducation aux droits humains, que l'association présente comme un levier pour une paix durable.



Ce rassemblement s'inscrit dans la campagne "Orange the world", qui marque chaque 25 novembre. L'association en a donc profité pour présenter sa proposition “Éco-logis” : une journée hebdomadaire d'éducation à la vie familiale, au respect et au partage des responsabilités, de la maternelle à l'université.



Pourquoi ? La Ligue répond par un regret dû au “manque de mesures concrètes surtout à l'école”, où le programme national Evars (éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle) doit être appliqué à raison de trois heures par semaine en théorie, mais en pratique, ce ne serait pas le cas.



​ “La prévention doit commencer dès le plus jeune âge”

Si WILPF Polynésie pousse cette idée, c'est que "après des décennies de lutte", les violences faites aux femmes, aux filles et aux enfants restent d'actualité. L’association parle d'"augmentation et persistance" des violences. Elle ajoute que

pour elle, "la prévention doit commencer dès le plus jeune âge et se poursuivre tout au long de la vie". L'objectif est de préparer les futures générations à construire des relations fondés sur le respect, le dialogue, l'écoute, l'équilibre émotionnel et le partage des responsabilités.



Concrètement, cette journée d'éco-logis transmettrait aux filles comme aux garçons des compétences très pratiques, du partage équitable des tâches domestiques à la puériculture, en passant par la santé et l'hygiène, l'économie familiale et la gestion du budget, la cuisine et l'artisanat.



S'y ajoutent des valeurs : le respect de soi et des autres, la gestion non violente des conflits, l'égalité entre les femmes et les hommes, la culture et les traditions polynésiennes, ainsi que la protection de l'environnement.



WILPF Polynésie veut que la démarche dépasse les murs des écoles. Elle propose des actions de sensibilisation et de formation dans les entreprises privées, auprès des agents de l'État et du Pays, dans les associations et auprès des différentes confessions religieuses. L'association précise que l'éducation à la vie familiale "ne remplacera jamais" la protection des victimes, leur accompagnement ni les réponses judiciaires nécessaires. Ce que les plus jeunes apprendront à l’école sera amené comme connaissances à l’intérieur des foyers. "La maison doit être le lieu où on est heureux", insiste l'une des mobilisées.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 25 Novembre 2026 à 15:59 | Lu 247 fois



