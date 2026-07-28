

La Tahitian Vogue revient pour une deuxième édition sous le signe de la jeunesse

Tahiti, le 10 août 2026 - Après une première édition saluée par le public, Tahitian Vogue revient le 15 août au Hilton Hotel Tahiti avec une formule repensée qui place plus que jamais la jeune création polynésienne sur le devant de la scène.



Né de la volonté d'offrir une véritable vitrine aux créateurs émergents du Fenua, l'événement met en lumière une nouvelle génération qui conjugue héritage culturel, influences contemporaines et expression personnelle. L'objectif reste le même : permettre à ces jeunes marques de présenter leurs collections, développer leur réseau, rencontrer leur public et gagner en visibilité.

Au-delà de la mode, Tahitian Vogue raconte l'histoire d'une jeunesse polynésienne qui construit progressivement sa propre identité créative. Derrière chaque collection se dessinent des parcours, des ambitions et un savoir-faire qui contribuent à faire rayonner la création locale.



250 spectateurs l'an dernier



La première édition avait confirmé l'engouement du public avec 60 mannequins mobilisés, plus de 250 spectateurs lors du défilé, une quinzaine de créateurs et exposants mis en lumière, plus de 200 visiteurs pour l'exposition et une centaine de bénévoles impliqués dans l'organisation.



Cette nouvelle édition s'articulera autour d'une exposition ouverte au public en journée, où les visiteurs pourront découvrir les univers des créateurs et échanger directement avec eux, avant de laisser place au grand défilé de mode en fin d'après-midi.



Le défilé réunira mannequins, équipes artistiques, professionnels de la beauté et techniciens autour des collections des jeunes créateurs. Plusieurs groupes et artistes locaux viendront également animer la soirée afin de célébrer la richesse culturelle du Fenua.



La journée se prolongera enfin par un “After Walk” et des animations musicales, offrant un moment d'échanges entre créateurs, visiteurs, partenaires et professionnels dans une ambiance conviviale.



Avec communiqué

Créateurs et partenaires présents



Parmi les exposants et partenaires annoncés figurent notamment : Seaside Swimwear, Waylani Tahiti, Ahinavai, Pearl Heaven Signature, Sun Kaï Clothing, Angelina's Crochet, Lei Designs, Vai Tino Art, Ninamu Crochet Tahiti, Fashion Pearl, Isla Kareu, Nira Kaia Tahiti, Gémo Fashion, Eram ainsi que B. Shinny & Rani Makeup.

Pratique



Programme :



8 heures – 16 heures : Exposition des créateurs – Entrée libre

17 heures – 19 heures : Grand défilé de mode

19 heures – 22 heures : After Walk & animations musicales



Billetterie : Tarif : 3 000 francs

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans (assis sur les genoux d'un accompagnateur) Les billets sont disponibles sur

8 heures – 16 heures : Exposition des créateurs – Entrée libre17 heures – 19 heures : Grand défilé de mode19 heures – 22 heures : After Walk & animations musicalesLes billets sont disponibles sur weezevent.com

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 10 Août 2026 à 12:32 | Lu 581 fois



