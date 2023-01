La Tahiti Pride Week au fenua en février

Tahiti, le 25 janvier 2023 – A travers un communiqué, l’association Cousins Cousines a annoncé l’organisation de la première édition de la Tahiti Pride Week 2023 du 13 au 19 février prochain. Ce festival célèbrera les identités LGBTQI+.



“Plus que jamais le moment de s’engager” pour l’association Cousins Cousines de Tahiti qui a annoncé mercredi la première édition du Tahiti Pride Week 2023. Ce festival, qui s’étendra du 13 au 19 février prochain célèbrera “les cultures et identités LGBTQI+ du fenua”.



Dans le communiqué annonçant l’événement, l’association explique avoir pris comme exemple “d’autres organisations arc-en-ciel à travers le Pacifique, comme la Pride Cook Island aux îles Cook” mais également des événements plus importants comme la Sydney WorldPride ou le Auckland Pride Month. Pendant les cinq jours du festival, la question des identités sexuelles et de genre “mais plus largement de la liberté et de l’égalité au quotidien” sera examinée à travers la projection d’un film, l’organisation d’une expo ou encore d’une soirée. Les organisateurs espèrent ainsi lutter pour “développer les imaginaires et sensibiliser à la lutte contre toutes les formes de discriminations” envers les personnes “lesbiennes, gays, trans, queer, intersexes…”