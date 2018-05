La Tahiti Fashion Week prépare son édition 2018

PAPEETE, 15 mai 2018 - La 5e édition de la Tahiti Fashion Week se déroulera les 13, 14 et 15 juin prochains.



La Tahiti Fashion Week est le rendez-vous incontournable de la mode et de la culture locale. L’édition 2018 de cet événement se tiendra les 13 et 14 juin à Papeete. Une soirée de clôture aura lieu le vendredi 15 juin à l’hôtel Méridien Tahiti à Punaauia. Il s’agit cette année de la cinquième édition de cette manifestation tahitienne dédiée au monde de la mode et initiée en 2014 par le directeur artistique Alberto Vivian.



La Tahiti Fashion Week permet de promouvoir les artisans, artistes et créateurs locaux, voire internationaux, à Tahiti en mettant en avant leur savoir-faire et leur créativité.



Cette manifestation annuelle donne également l’occasion de promouvoir les talents locaux et régionaux dans tous les métiers, en y associant les mannequins, et tous les corps de métier qui oeuvrent dans les coulisse de la mode : maquilleurs, coiffeurs, décorateurs, photographes et professionnels de la communication, de la logistique qui contribuent à la réussite de l’événement.



Durant trois soirées, le public est attendu nombreux. Il pourra découvrir les dernières collections de mode conçues au fenua et réalisées par les meilleurs couturiers et artisans de la place. Leurs créations originales, mêlent leur culture, les ressources naturelles mais aussi les matières actuelles. Elles seront portées par des modèles locaux lors des deux soirées Moana , les 13 et 14 juin, puis pour la soirée Poerava , pour la clôture de la manifestation, à Punaauia le 15 juin.



Les soirées Moana offrent une scène aux créateurs sélectionnés et leur permettent d’exprimer leur talent. Ces deux soirées gratuites se dérouleront à Papeete, en fin de journée et présentent un défilé d’environ une heure.



La soirée Poerava proposera un show de plus de deux heures avec cocktail dinatoire. Elle aura lieu le 15 juin et sera marquée par un concours de mannequins.



" La Tahiti Fashion Week est devenue une organisation pérenne qui bénéficie d’une ampleur importante et cela a été possible grâce au soutien du gouvernement et de nos partenaires privés qui nous permettent d’offrir des soirées dédiées à la mode au grand public ", souligne Alberto Vivian.