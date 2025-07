La Super Tauati clôt en beauté le Heiva Va’a 2025

Tahiti, le 14 juillet 2025 - Le Heiva Va’a Matae’ina’a 2025 s’est déroulé de vendredi à dimanche dans le lagon de Mataiea. La dernière journée était consacrée à la Super Tauati, dite aussi Mémorial Édouard Maamaatuaiahutapu, rendez-vous traditionnel et spectaculaire réservé aux V12 et V16. Shell Va’a a remporté la course reine en V16 hommes.



Le site Tehoro de Mataiea a vibré pendant trois jours au rythme du va’a avec, en apothéose dimanche à partir de midi, la Super Tauati, course de va’a bien ancrée dans la tradition du Fenua et très spectaculaire avec ses embarcations de 12 et 16 rameurs vêtus de pareu et de couronnes de tête, tenues obligatoires qui donnent son cachet si coloré à la Super Tauati.



Les courses V12 et V16 Open dames, mixtes et Open hommes se sont enchaînées dans des conditions idéales pour les rameurs avec un ciel dégagé mais pas trop ensoleillé, un léger vent et un courant favorable sur une majorité du parcours, toutes les courses se déroulant sur 7 000 mètres avec une bonne partie en ligne droite devant les berges de Tehoro avant un demi-tour aux 5 000 mètres et un retour vers l’arrivée. Dix va’a V12 et V16 Open dames et mixtes s’élançaient à 12 h 30. Les V16 mixtes prenaient logiquement la tête de la course, le Team Air Tahiti Va’a et Matahere Va’a progressant bord à bord sur toute la distance. C’est Air Tahiti qui l’a finalement emporté au sprint en 25’ 25’’ pour devancer Matahere d’une petite seconde. Pas de suspense en revanche en V16 Open dames, le Team OPT l’emportant en 27’ 38’’ devant Ruahatu qui bouclait son parcours en 28’ 24’’.



Chantal Bigot, rameuse au sein du Team OPT vainqueur, s’est confiée à l’arrivée : “C’est une course intense en V16, mais c’est que du bonheur, surtout quand on gagne. J’ai une longue carrière en va’a, mais j’ai toujours autant de plaisir à participer au Heiva Va’a, d’autant que les conditions étaient bonnes aujourd’hui. C’était calme et on a pu bien se caler sur l’eau. On est dans un esprit de fête, celui du va’a, des rameurs et du Tiurai et c’est cela qui fait que le Heiva Va’a est pour moi un rendez-vous incontournable.”



En V12 mixte, succès de Heiva a Hoe 28’ 29’’.

Shell Va’a enchaîne un nouveau succès à la Super Tauati



Les va’a se mettaient ensuite en place pour la course phare du Heiva Va’a mettant en scène V12 et V16 Open hommes dont le départ était donné à 14 heures. Pas de bousculade au moment où les rameurs donnaient les premiers coups de pagaie car seulement six équipages faisaient acte de participation, laquelle était inférieure aux éditions précédentes. Bien présent par contre, le V16 de Shell Va’a qui a enchaîné plusieurs succès d’affilée sur l’épreuve et qui semblait en mesure d’enrichir son palmarès dimanche. Si Manihi Va’a entretenait un semblant de suspense en étant à la bagarre avec Shell Va’a en début de course, les rameurs de Daniel Tepava accéléraient la cadence et s’envolaient vers un facile succès en bouclant leur parcours en 22’ 10’’.



L’entraîneur de Shell Va’a a encore constaté que ses jeunes montaient en régime : “Nous avons été au combat pendant un moment avec Manihi Va’a, mais lorsque j’ai demandé à mes rameurs d’accélérer, la différence s’est rapidement faite car on a potentiellement un niveau nettement au-dessus. On a redémarré avec un groupe jeune cette saison avec Shell Va’a et notre niveau monte progressivement. Il faut être patient, même si physiquement et techniquement, ils sont déjà d’un bon niveau, mais il faut qu’ils s’endurcissent encore mentalement. Mais une fois qu’ils auront de l’expérience, je pense que Shell Va’a aura de nouveau un avenir radieux.”



Deux équipages étaient en lice en V12 Open hommes et tous deux de Manu Ura, la victoire ne pouvant dès lors échapper au club de Paea.

Super Aito puis Championnats du monde



Rodolphe Apuarii, le président de la Fédération tahitienne de va’a, a tiré un bilan positif du Heiva Va’a 2025 : “L’édition du Heiva Va’a 2025 s’est fort bien déroulée, d’autant que la météo nous a été plutôt favorable pendant trois jours. Les enfants avaient donné le ton vendredi puis les jeunes et les adultes samedi ont enchaîné et l’on clôture avec la Super Tauati qui est toujours très attendue car ses courses sont spectaculaires et colorées. Le public a été présent dans l’ensemble pour suivre un programme qui était dense comme d’habitude avec plus de 500 va’a en course des V1 aux V16 et dans une ambiance toujours conviviale, tant sur l’eau que sur le site de Tehoro. Le Heiva Va’a est un temps fort dans notre saison.”



Autre temps fort à venir pour le va’a local mais avec retour au V1, il s’agit du Super Aito qui se déroulera le samedi 26 juillet. Entre-temps, la sélection tahitienne, qui participera aux Championnats du monde de marathon du 13 au 22 août au Brésil, poursuivra ses séances d’entraînement.





Patrice Bastian

Résultats



V12 Mixtes

1. Heiva A Hoe 28’ 09’’

2. Arue Va’a 29’ 14’’

3. Mataiea Hoe 30’ 03’’

4. Matahere Va’a 30’ 13’’



V16 Open dames

1. Team OPT 27’ 38’’

2. Ruahatu 28’ 24’’

3. Ihilani Va’a 28’ 40’’

4. Tahitian Paddle 31’ 37’’



V16 Mixtes

1. Team Air Tahiti Va’a 25’ 25’’

2. Matahere Va’a 25’ 26’’



V12 Open hommes

1. Manu Ura 27’ 00’’

2. Manu Ura 40’ 18’’



V16 Open hommes

1. Shell Va’a 22’ 10’’

2. Manihi Va’a 22’ 50’’

3. Mataiea Va’a 24’ 23’’

4. Ihilani Va’a 25’ 54’’

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 14 Juillet 2025 à 17:39 | Lu 136 fois