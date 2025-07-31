

La Sofidep au capital d’Airaro, entreprise de technologie SWAC (Sea Water Air Conditioning) et OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

Tahiti le 30 août 2025. Portée par de nouveaux partenariats industriels stratégiques et par l’entrée de la Sofidep à son capital, Airaro dispose désormais des moyens et atouts nécessaires au déploiement d’un programme ambitieux d’exportation de sa technologie SWAC en Outre-mer et à l’international.



Fondée en 2012, Airaro conçoit et déploie des solutions innovantes répondant à l’urgence climatique et à la croissance constante des besoins en climatisation à l’échelle mondiale.



Le système de climatisation par pompage d’eaux océaniques profondes permet notamment de réduire jusqu’à dix fois la consommation d’électricité nécessaire à la production de froid.



Le marché mondial identifié du SWAC est évalué à plus de 260 milliards de francs. Forte de son avance technologique, Airaro vise à en conquérir jusqu’à 10 % dans les 12 prochains mois.



Pionnière dans les énergies marines renouvelables, Airaro développe également des solutions en énergie thermique des mers pour produire de l’électricité et associant la technologie SWAC.



"L’entrée de la Sofidep à notre capital est une marque de confiance et de reconnaissance forte du travail accompli par notre équipe depuis plus de quinze ans. Ensemble, nous allons démontrer que la Polynésie peut être à l’avant-garde de solutions durables et exportables à l’échelle mondiale, ainsi qu’un modèle d’innovation incontournable en matière de transition énergétique", souligne Jean Hourçourigaray, PDG d’Airaro.



"Avec Airaro, nous soutenons une entreprise qui conjugue innovation, transition énergétique et rayonnement international. Cet investissement illustre pleinement la mission de la Sofidep d’orienter ses financements vers des solutions durables et porteuses d’avenir pour l’économie polynésienne", déclare de son côté Gaspard Toscan du Plantier, directeur général de la Sofidep.



Airaro fait partie des 15 solutions pour la durabilité des océans ayant le plus d’impact au monde, promues par la Fondation Solar Impulse.

Rédigé par d'après communiqué le Samedi 30 Août 2025 à 15:48 | Lu 405 fois



