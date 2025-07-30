La “Saintonge” de Arue sera réhabilitée





Menacée de destruction en raison de son grand âge – 133 ans – la “Saintonge” de Arue va finalement être réhabilitée. Dans un communiqué transmis vendredi, les conseillers municipaux de la minorité Tapura no Arue – Léo Marais, Tahia Timau et Atonia Maitia – annoncent en effet que le conseil municipal a voté, le 19 août dernier, en faveur de la réhabilitation de ce bâtiment historique qui appartient à la commune depuis 1978 et qui a été construit en 1892 par Victor Raoulx. Seuls quatre conseillers ont voté contre le projet.







La minorité Tapura no Arue se dit “soulagée” que cette décision intervienne “après maintes hésitations entre fermeture et démontage du bâtiment, vote pour sa destruction, consultation de la population, assimilation de la bâtisse au colonialisme”. Il est vrai que le destin de la Saintonge a vivement animé les débats au cœur de la commune. En 2022, le conseil municipal avait en effet voté pour la destruction du bâtiment historique avant qu'une consultation de la population de Arue soit finalement lancée en 2024.







Contacté vendredi, Léo Marais évoquait une “vraie victoire” pour les habitants de Arue. “Nous sommes passés de ‘on veut la détruire, c'est une maison coloniale’ et une grosse pression de Jacky Bryant à un gros lobbying et forcing de l’État et du Pays pour dire qu'un tel monument, comme nous le disons depuis le début, peut tout à fait être restauré. En plus de cela, France patrimoine est venue faire une dernière étude qui a dit, contrairement à ce qui avait été dit préalablement, que le bâtiment était tout à fait sauvable car ses fondations sont très solides. On peut rénover la Saintonge à l'identique et la garder dans le patrimoine polynésien. Il ne reste que quatre ou cinq bâtiments comme celui-là en Polynésie.”





