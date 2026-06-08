

La Saga jette l’ancre à Tautira

Tahiti, le 1er juillet 2026 - Le parc Teafa de Tautira passe en mode Saga cette semaine. Tout le matériel a été transféré depuis l’école de voile d’Arue avec le soutien de plusieurs partenaires. Ce mercredi était consacré à l’installation de la base nautique et d’autres étapes vont suivre dans les prochains jours. L’objectif est d’être opérationnel dès lundi pour le coup d’envoi de la première semaine de navigation avec les enfants.





À l’embouchure de la Vaitapiha, le parc Teafa est en effervescence à l’approche du coup d’envoi de la Saga à Tautira. Mardi, le matériel nécessaire à l’accueil des enfants et à la navigation a été convoyé avec succès : 40 catamarans, 29 Optimist, 24 kayaks et une goélette, mais aussi un container et des chapiteaux, complétés par ceux des services techniques de la commune de Taiarapu-Est. Ce déménagement annuel est rendu possible par la mobilisation de plusieurs partenaires, à la fois des entreprises bénévoles spécialisées dans le transport logistique, le Régiment du service militaire adapté (RSMA-PF) et l’Institut de la jeunesse et des sports (IJSPF).



​Transport et installation

Avec ses camions et ses bras, le RSMA-PF est fidèle au rendez-vous chaque année. “C’est une mission très importante, qui nous tient particulièrement à cœur d’un point de vue du soutien à la jeunesse polynésienne”, remarque le Major Ben de la deuxième compagnie de formation professionnelle. “Nous sommes venus avec six cadres et 24 jeunes, qui sont essentiellement issus des filières agent magasinier et conducteur d’engins de travaux publics. On apporte un soutien logistique en participant à l’acheminement des bateaux et nous sommes de retour sur site ce mercredi matin pour aider à la mise en place. Nous serons à nouveau mobilisés à la fin de la Saga pour le rangement.”



Une aide précieuse pour les moniteurs occupés à “mâter” les embarcations sous le soleil de Tautira. En sachant que ce transport est précédé d’une étape invisible, mais néanmoins indispensable. “Les préparatifs du déménagement ont commencé début juin. Il faut vérifier tout le matériel, qui tourne toute l’année avec les scolaires et le club. Il est démonté et inspecté pour s’assurer qu’il est opérationnel. On a aussi un petit parc de matériel dédié à la Saga, qu’il faut déshiverner”, explique Philippe Bourlier, moniteur et chef de base à l’école de voile d’Arue, outils en main.





Prochaines étapes

Ce travail colossal n’a pas manqué d’intriguer quelques riverains venus saluer et encourager l’équipe. “C’est la première fois qu’on voit la Saga chez nous. D’habitude, c’est à la télévision dans les autres communes. On est content d’accueillir ce grand événement : ça va animer Tautira !”, se réjouit Teiki Bonno, l’un des trois gardiens qui se relaient pour assurer la surveillance du matériel la nuit. “C’est une mission importante qu’on m’a confiée et je serai au rendez-vous jusqu’à la fin.”



Après l’installation de la base nautique ce mercredi, place au montage de la base de vie, “le village”, dans les prochains jours, avec les vestiaires, les points de rassemblement des groupes ou encore l’infirmerie. Autre étape importante, samedi matin, avec une traversée de 2 h 30 à 3 heures pour dix bateaux à moteur de l’école de voile d’Arue jusqu’à la marina de Tautira. Pour tous, l’objectif est d’être opérationnel dès lundi pour le coup d’envoi des vacances et de la première semaine de navigation avec les enfants.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 1 Juillet 2026 à 16:17 | Lu 219 fois



