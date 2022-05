La Saga appelle aux dons

Tahiti, le 10 mai 2022 - La Saga 2022 est bientôt là ! Sa 30e édition se déroulera du 26 juin au 31 juillet à Puunui, à Tahiti. Pour que les 720 tamari'i qui vont y participer puissent la vivre dans les meilleures conditions, un appel aux dons est lancé via la fondation Anāvai.



Elle est devenue incontournable... Et pour cause, la Saga fêtera cette année sa 30e édition. Au fil des ans, l'événement offre à des enfants défavorisés du fenua des vacances autour d'activités nautiques et culturelles. Ainsi, depuis 1993, il a déjà pu apporter à près de 20 000 d'entre eux des moments privilégiés. Cette année, la Saga met les voiles à Tahiti, dans la commune de Toahotu à la pointe Riri de Puunui du 26 juin au 31 juillet. Pas moins de 720 tamari'i s'y retrouveront pour un séjour autour de la voile et d'activités nautiques. “L’activité sportive, le grand air, l’esprit de camaraderie et la considération d’une équipe à l’écoute, font des miracles”, comme l'expliquent les organisateurs dans un communiqué.



Appel aux dons, objectif 600 000 Fcfp



Pour organiser un tel événement et qu'il perdure dans le temps, la Saga a “besoin de la mobilisation de tous”, et a donc lancé un appel aux dons via la fondation Anāvai. L’intégralité des dons collectés permettra d’accueillir les 720 enfants dans des conditions optimales, de proposer des activités de voile, nautiques et culturelles. Les équipes qui encadrent l'événement ont de nombreux objectifs pour les jeunes participants, parmi eux : créer le lien entre l'enfant en souffrance et la société, former les jeunes au respect et à l'autonomie, les aider à reprendre confiance en eux. Grâce au sport et plus précisément à la voile, leur sont transmises des valeurs fortes, telles que le goût de l'effort, le courage, l'esprit d'initiative ou encore l'entraide. L'objectif de la collecte est d'obtenir 600 000 Fcfp et chacun est invité à contribuer à la réussite de cette aventure pour tous ces enfants.

La collecte Lien vers la collecte : https://bit.ly/SagaTahiti2022

Objectif : 600 000 Fcfp

La collecte est ouverte jusqu'au 28 août 2022.

Pour faire un don, il suffit de se rendre sur la page www.anavai.org, de se créer un compte et de suivre les étapes afin de créditer son compte. La fondation Anāvai reverse l'intégralité de la collecte à la Saga et ne prend aucune commission.

La Saga en chiffres 1993 : année de la première édition

19 554 : le nombre d'enfants de tous les archipels qui ont participé à la Saga depuis sa création

1 250 : le nombre de familles qui ont accueilli ces enfants

110 : le nombre de personnes qui, chaque année, sont directement concernées par la Saga (moniteurs de voile, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, guides de randonnées, personnel de santé, etc.)

Rédigé par Julie Barnac le Mardi 10 Mai 2022 à 15:57 | Lu 191 fois