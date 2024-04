La Réunion: un octogénaire condamné à 20 ans de prison pour avoir tué sa femme et son aide-ménagère

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 15/04/2024 - Un homme de 88 ans a été condamné lundi par la cour d'assises de La Réunion à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse et de son aide-ménagère, a-t-on appris de source judiciaire.



Le mis en cause, un instituteur à la retraite, a affirmé avoir agi pour mettre fin aux souffrances de sa compagne atteinte de la maladie d'Alzheimer et alors âgée de 78 ans.



Mais sa défense n'a pas convaincu l'avocate générale, qui avait requis 25 ans de prison à son encontre.



L'enquête de personnalité effectuée sur l'accusé a décrit un homme "violent" et "autoritaire".



Les faits s'étaient produits au domicile de l'octogénaire à Saint-Joseph, une commune du sud de l'île, le 10 mars 2021.



L'homme avait porté plusieurs coups de masse à son épouse et avait ensuite agressé mortellement l'aide-ménagère du couple arrivée sur les lieux peu de temps après le premier meurtre.



Il a dit avoir eu "un grand trou noir" et ne pas se souvenir d'avoir attaqué la seconde victime.



Entre 2006 et 2024, 52 femmes ont été victimes de féminicide à La Réunion.



Selon les chiffres des autorités judiciaires, La Réunion est le quatrième département de France en matière de violences intrafamiliales.

le Mardi 16 Avril 2024