La République populaire de Chine fête ses 70 ans

Papeete, le 26 septembre 2019 - Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, était mercredi soir à la salle de l’association philanthropique, à Papeete pour assister à la célébration du 70e anniversaire de la République populaire de Chine.



A l'occasion des 70 ans de la République populaire de Chine, le président de la Polynésie a rappelé l’arrivée de la communauté chinoise dans les années 1860 et son intégration au fenua, soulignant les liens culturels et économiques actuels entre la Polynésie française à la Chine.

Saluant les convergences de points de vue sur de nombreux sujets, le Président a mis en exergue, des valeurs polynésiennes, telles que l’harmonie et la fraternité, et les bonnes relations avec les autorités de la République populaire de Chine.

Edouard Fritch a également profité de sa présence pour déclarer : « Un des défis majeurs que nous avons tous à relever, c’est celui de la préservation de notre environnement et de notre planète. Je sais que la Chine s’est inscrite dans les Accords de Paris sur le climat et qu’elle fera des efforts pour respecter cet accord si important pour le futur commun de notre humanité ".