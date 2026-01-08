

La Pro League, c’est parti !

Tahiti, le 18 janvier 2026 - La révolution du football océanien est bel et bien en marche. Le premier championnat professionnel de l’OFC a démarré ce week-end et Tahiti United avait l’honneur d’ouvrir cette page d’histoire face à l’un des favoris de la compétition : le South Melbourne FC. Dans un stade animé et curieux de découvrir cette nouvelle ère, les ‘aito ont livré un match courageux, dense et plein d’enseignements, malgré une défaite cruelle concédée dans les toutes dernières minutes du temps additionnel (1-2).



Lors du match d’ouverture de la Pro League de l’OFC opposant Tahiti United au South Melbourne FC, les Australiens, ont immédiatement mis le pied sur le ballon et imposé leur rythme. Très haut sur le terrain, ils ont monopolisé le ballon et mis la défense tahitienne en difficulté dès les premières minutes. Une longue touche de Mikkola amenait un retourné acrobatique du Japonais Uchida, finalement dévié par la défense blanche.



Tahiti United a plié mais n’a pas cédé, parfaitement organisé autour de son libero Pothin Poma et de son gardien Gardner très en vue en ce début de match. Les dix premières minutes ont été un siège, mais les ‘aito ont tenu bon.



Tahiti surprend et ouvre le score



Contre le cours du jeu, la première grosse situation était pourtant tahitienne. À la 13e minute, le capitaine Tehau profitait d’un ballon relâché par le gardien, mais l’action était entachée d’un hors-jeu de Haewegene et le but était logiquement refusé.



Cette alerte donnait confiance aux hommes de Samuel Garcia, qui se procuraient d’autres opportunités, notamment sur un centre de Waranaivalu qui traversait la surface sans trouver preneur.



Puis, contre toute attente, Tahiti United frappait le premier. Sur un coup franc parfaitement enroulé par le gaucher Manu Shan, le ballon venait se loger dans le petit filet : 1-0 pour Tahiti United à la 30e minute. Le banc tahitien explosait, conscient du réalisme dont faisait preuve les joueurs sur le terrain.



Une mi-temps héroïque



Malgré ce but, la domination australienne restait constante. South Melbourne insistait, mais Gardner se montrait impeccable sur sa ligne et les Tahitiens jouaient avec une grande discipline. À la pause, les ‘aito menaient 1-0, opportunistes, réalistes et solides malgré les vagues bleues. Un avantage précieux dans cette entrée en matière.



Le retour des vestiaires fut rude. Sur un corner dès la première minute, une tête australienne était sauvée sur sa ligne par le jeune Ruiz. Mais le ballon, mal repoussé, était repris par Uchida qui crucifiait Gardner depuis le point de penalty : 1-1.



South Melbourne retrouvait sa domination, mais semblait encore manquer de repères collectifs, comme les Tahitiens d’ailleurs. Des imprécisions légitimes dues à une première journée d’un championnat naissant. Tahiti United, de son côté, continuait de profiter des approximations adverses. Une belle ouverture de Haewegene lançait Shan en profondeur, mais sa frappe était captée par le gardien australien, Shalamanov-Trenkov.



Un dernier quart d’heure sous tension



Alors que les minutes défilaient, la fatigue se faisait sentir chez les Tahitiens, mais l’équipe restait compacte et déterminée. Les changements apportaient de la fraîcheur, et Tahiti parvenait même à se montrer dangereux sur un coup de pied arrêté, mais le ballon ne trouvait pas la direction des filets.



Avec dix minutes de temps additionnel, la fin de match devenait irrespirable. Melbourne poussait de toutes ses forces, multipliant centres et frappes. Les ‘aito faisaient bloc et semblaient tenir un match nul héroïque. Mais à la 98e minute, un coup franc excentré trouvait la lucarne et venait doucher tous les espoirs tahitiens : 2-1 pour South Melbourne.



Une défaite porteuse d’espoir



Malgré l’issue cruelle, Tahiti United n’a pas à rougir. Pour un premier match dans une compétition d’un niveau inédit en Océanie, les ‘aito ont affiché un mental remarquable et une discipline de haut niveau.



“C’était une belle rencontre. On a manqué de jambes, mais je suis très fier des garçons et d’être rentré dans l’histoire du football océanien. On savait que physiquement, ce serait difficile, car on a commencé tard la préparation, mais plus on avancera dans la compétition, mieux on sera”, expliquait Samuel Garcia, entraîneur de Tahiti United.



Cap sur le prochain défi



Tahiti United retrouvera la pelouse mardi 20 janvier à 16 heures (heure de Tahiti) face au Hekari FC, représentant de Papouasie Nouvelle-Guinée. Un match déjà crucial pour confirmer les promesses entrevues et, pourquoi pas, ouvrir le compteur des points dans cette Pro League historique.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 18 Janvier 2026 à 10:27 | Lu 156 fois



