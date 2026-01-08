

La Polynésie se dote d’un Institut d’Administration des Entreprises

Tahiti, le 4 février 2026 – L’Université de la Polynésie française franchit une nouvelle étape avec la création officielle de son Institut d’Administration des Entreprises (IAE), dont l’arrêté ministériel a été publié le 27 janvier au Journal officiel.



L’UPF annonce la création de l’IAE de la Polynésie française. Actée par un arrêté ministériel, cette nouvelle composante vise à structurer une école universitaire de management intégrée, au service des besoins du territoire. Adossé au laboratoire GDI pour la recherche, l’IAE développera des formations diplômantes, notamment au niveau master, et jouera un rôle central dans l’organisation de la formation continue. L’objectif : renforcer la cohérence et la lisibilité de l’offre de formation tout au long de la vie. Le professeur Damien Mourey a été nommé directeur provisoire. Il sera chargé de mettre en place la nouvelle structure et d’installer ses instances, dans l’attente de la désignation d’un directeur définitif. La mise en place opérationnelle de l’IAE est prévue pour juin 2026.

