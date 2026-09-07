

La Polynésie “pierre angulaire” de l’innovation

Tahiti, le 30 septembre 2026 – Pendant quatre jours la Polynésie sera sous les feux des projecteurs “au niveau innovation” dans le Pacifique mais également dans les outre-mer grâce au South Pacific Innovation Days.



Le South Pacific Innovation Days se tient jusqu’à dimanche au Fenua. Un événement qui vise à “promouvoir l'innovation au sens large”, explique le président de la French Tech, Thibaut Desemberg. Cet événement ne figurait pas“ dans le tour habituel des événements outre-mer” mais le nouveau bureau de la French tech a su convaincre et “ramener cet événement majeur en Polynésie”.



150 invités venus de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, de la Nouvelle-Zélande ou encore des Départements d’outre-mer, sont attendus et parmi eux des entrepreneurs qui seront là pour “promouvoir les enjeux entrepreneuriaux et financiers autour du financement de tout ce qui touche à l'innovation”.



Plusieurs ateliers ou conférences sont prévus autour de l'entreprenariat, et des leviers pour favoriser l’innovation au Fenua. “Il y aura des échanges avec d’autres territoires pour comparer les expériences et identifier des pistes d’amélioration pour le Fenua”, précise Thibaut Desemberg.

“La Polynésie acteur central de l'innovation” Thibaut Desemberg estime que la Polynésie a “une grande chance d'être un acteur central et d'être la pierre angulaire pendant cet événement de l'innovation et la représentation de cette innovation au niveau outre-mer, mais également au niveau Pacifique”.



Il ajoute que c’est même “une chance, une grande opportunité” pour améliorer les points sur lesquels “on n'est peut-être pas encore totalement bons”.



Le financement des start-up sera également évoqué. Thibaut Desemberg a rappelé que le Pays et l’État les soutiennent “activement”, et que certains financiers de l’international seront présents “pour venir à la rencontre des start-up polynésiennes, mais également de celles qui font le déplacement au travers des différentes délégations”.



Le haut-commissaire Alexandre Rochatte a félicité le nouveau bureau de la French Tech d’avoir réussi à organiser cet événement au Fenua et a rappelé que l’innovation et le numérique sont “des axes de développement économique”. Il a ensuite rappelé que l’État, au travers du ministère des outre-mer, a participé à hauteur de près de 24 millions de francs.

“Ils auront réponse à leurs nombreuses questions” Thibaut Desemberg rappelle que le South Pacific Innovation Days est dédié “à tout type de start-up” qu’elles soient au stade des idées, déjà lancées ou à la recherche de financement. “Ils auront réponse à leurs nombreuses questions, quel que soit l'état et le stade d'ordre d'avancement dans lequel ils sont.”



Et pour ceux qui sont déjà lancés ce sera l’occasion “de confronter leurs idées avec des choses qui se passent ailleurs (…) ou même d'aller chercher du financement pendant cet événement”.



Le délégué territorial à la recherche et à la technologie, Marc Daumas, a même rappelé que la semaine prochaine se tient à Paris l’Innovation Outre-mer où des start-up polynésiennes pourront être sélectionnés et auront “la possibilité d'être dans ce grand bain de l'émulation parisienne (…). Ils pourront commencer à se projeter, et voir ce qu'ils auront à résoudre dans leur vie de start-up pour être des succès”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 30 Septembre 2026 à 19:14 | Lu 160 fois



