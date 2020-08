La Polynésie passe à 335 cas Covid

Tahiti, le 25 août 2020 - La direction de la santé a annoncé mardi que le bilan s'élevait désormais à 335 cas Covid en Polynésie française, soit 25 de plus que la veille. Les chiffres détaillés seront mis à jour mercredi, mais le dernier bilan de lundi faisait état de 119 personnes sorties d’isolement et considérées comme guéries, 7 personnes hospitalisées au CHPF pour des signes de Covid-19, dont 3 en service de réanimation. Les cas étant localisés dans les communes urbaines de Tahiti. Et trois cas liés étant isolés à Raiatea.