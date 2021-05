La Polynésie, impulsion de l'innovation

Tahiti, le 11 mai 2021 – Séquence tech et innovation mardi matin à la présidence pour le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, rejoint en visioconférence par le Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique, Cédric O, à l'occasion de la cérémonie consacrée au concours international d'innovation initié par la French Tech Polynésie : Tech4Islands. Une opportunité pour l'emploi, la transition numérique et la transition écologique qui a visiblement séduit côté Etat, comme côté Pays.



Avec deux ministres nationaux réunis de chaque côté de l'écran, la cérémonie de remise des prix du concours Tech4Islands 2020 et de lancement du concours Tech4Islands 2021 a fait son petit effet mardi matin à la présidence. “Rien que par vos deux présences, Tech4Islands a pris une importance notable”, a entamé le président Edouard Fritch à l'adresse du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, en visite officielle de huit jours en Polynésie et du secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique, Cédric O, en visioconférence depuis Bercy à Paris.



Emplois et défis



Une cérémonie marquée par les interventions des quatre lauréats de l'édition 2020 du concours international d'innovation initié par la French Tech Polynésie. Des lauréats tous issus d'horizons très différents. Qu'il s'agisse de la responsable néerlandaise de Desolenator, avec la première technologie de dessalement solaire thermique au monde, de la représentante guadeloupéenne de SMO Solar Process et sa solution de processeur compact autonome fonctionnant au solaire pour transformer les déchets de la biomasse en hydrogène vert, du patron de la start-up calédonienne Aedes System avec son filtre écologique empêchant la prolifération des moustiques ou encore du représentant polynésien de Med.i.can avec son fameux conteneur médicalisé.



Des solutions opérationnelles récompensées parmi 186 candidats issus de 37 pays et “porteuses de 5 000 emplois dans la perspective de leur développement à l'échelle insulaire”, a insisté le secrétaire d'Etat Cédric O, qui a salué à travers la Polynésie française et la French Tech Polynésie “l’action d'un territoire et d'une communauté qui a une place particulière au sein des communautés de la French Tech par son activisme”. D'un côté, le secrétaire d'Etat a souligné les bénéfices du développement de la tech et de l'innovation pour l'emploi. “La technologie est au cœur de la création d'emplois. On le voit partout en France. Ce n'est pas qu'un phénomène parisien. C'est un phénomène que l'on voit émerger dans l'ensemble des villes de l'hexagone et également d’Outre-mer.” De l'autre, il a insisté sur le “message” porté par les startups participant à Tech4Islands. “On le voit avec les quatre lauréats. Nous avons tous d'énormes défis. Des défis sanitaires, des défis de transition environnementale, des défis sociaux et sociétaux. Et nous avons besoin de plus d'innovations pour répondre à ces défis.”



Résilience insulaire



Même discours pour Sébastien Lecornu : “C’est assez naturel, nous faisons partie du même gouvernement”, s'est amusé le ministre, qui a souligné le “chemin parcouru” depuis sa participation à l'une des éditions du Forum des îles du Pacifique en 2017. “Il y avait un agenda sur des projets. Il était beaucoup question de transition numérique et, à travers elle, de la réussite d'une transition environnementale.” Leitmotiv de l'initiative Tech4Islands.



Et pour le ministre des Outre-mer, rien d'étonnant à ce que les territoires ultramarins portent cette révolution de l'innovation. “Il est vrai que dans l'insularité, la prise de risques et les défis ont toujours rendu les peuples insulaires innovants, pionniers et démerdards, pour dire les choses très directement. C'est particulièrement vrai dans la relation à la mer. C'est particulièrement vrai dans la réalisation de grands progrès dans l'histoire des peuples océaniens. Et on a peut-être oublié cela depuis 20 ou 30 ans. Mais de nouveau, avec la transition numérique, on renoue avec cette histoire.”



Infrastructures et réalisations



Séduit lui-aussi par ce “moment d'initiative numérique”, le président du Pays Edouard Fritch s'est dit “heureux que la French Tech Polynésie soit au cœur de l'innovation”. Le président qui a souligné davantage dans son discours l'importance des infrastructures nécessaires au développement digital de la Polynésie française, insistant sur le soutien du Pays et de l'Etat pour la transition numérique polynésienne. “Du schéma directeur d'aménagement numérique, au réseau fibré de Tahiti en passant par les câbles Natitua et Manatua, nous avons bénéficié de concours financiers conséquents. De l'ordre de 4,3 milliards de Fcfp avec les aides du FEI et aussi de la défiscalisation nationale.”



Rejoint par le secrétaire d'Etat Cédric O sur l'importance de l'innovation comme de la résorption de “la fracture numérique” pour “faire en sorte que tout cela ne paraisse pas trop ésotérique et trop lointain pour l'ensemble de la population”, Edouard Fritch a pointé toute l'importance de la modernisation des infrastructures du Pays ces dernières années. “Selon l'agence du numérique, aucun territoire de la République n'a réussi à atteindre un tel niveau de maturité stratégique en si peu de temps sur ce sujet essentiel qu'est l'aménagement numérique.”



Conclusion en forme de retour aux fondamentaux du concours porté par la French Tech Polynésie pour le président du Pays : “La puissance publique a fait sa part. A présent gonflez vous de fierté avec vos réalisations !” En bref, les inscriptions sont ouvertes pour Tech4Islands 2021.