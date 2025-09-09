

La Polynésie française accueille avec fierté la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France

Tahiti le 22 septembre 2025. Un communiqué envoyé par la Présidence lundi midi marquait l'accueil favorable du gouvernement polynésien de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France.



"La Polynésie française, terre de diversité et de tolérance, salue ce geste historique qui ouvre la voie à une paix durable au Moyen-Orient", explique le communiqué du gouvernement. "Cette décision de reconnaître officiellement l'État de Palestine représente une avancée vers la reconnaissance des droits et aspirations légitimes du peuple palestinien."



Le Président du Pays de la Polynésie française, Moetai Brotherson, considère cette reconnaissance par la France comme un geste fort. "Elle témoigne de notre engagement envers la justice et l'équité sur la scène internationale. Nous espérons que cela favorisera la paix et la stabilité dans la région", écrit-il.



Pour célébrer cette annonce, une levée de drapeau s’est tenue à la présidence ce lundi 22 septembre à 10 heures.



Cette occasion particulière s’inscrit dans le programme global de levées de drapeaux à l’occasion des fêtes nationales des Pays membres des Nations Unies.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 22 Septembre 2025 à 13:30 | Lu 605 fois



