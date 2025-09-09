

“La Polynésie est rassurante dans le contexte actuel”

Paris, le 25 septembre 2025 - Au salon du tourisme professionnel IFTM à Paris, Jean-Marc Hastings, Directeur France-Europe d’Air Tahiti Nui fait un bilan de la saison 2025, tout en se félicitant de la très bonne tenue du trafic sur la destination Papeete.



Quelle est la situation actuelle sur la ligne Paris-Papeete à ce jour ?

“Elle est globalement bonne. Nous avons une offre efficace. Nous avons de la fréquence. Nous avons vraiment le produit pour répondre à la demande du marché : quotidien l’été et entre cinq ou six fréquences hebdomadaires en moyenne saison. Nous privilégions la souplesse : ainsi, pour 2025, nous prévoyons deux rotations supplémentaires en mars ; pareil en octobre. Nous étudions déjà depuis un certain temps l’élargissement de notre impact européen vers les pays nordiques où une clientèle aisée serait intéressée pour venir se réchauffer l’hiver au Fenua.”



Quid de l’augmentation de la concurrence sur la ligne ? Air France devient quotidienne par exemple.

“Oui, depuis cet été. Il faut surtout se référer au mix de clientèle (Affaires, premium, éco, touristes, affinitaires, groupes…) auquel il faut s’adresser. Sur l’année, ATN a le meilleur programme, les meilleurs horaires. Si la concurrence augmente, il faut être encore meilleur.”



L’offre augmente sur le segment Los Angeles-Papeete. Est-ce que cela affecte le Paris-Papeete ?

“Cette évolution de l’offre entre la côte ouest et Tahiti n’a pas d’effets dans la mesure où elle impacte plus le marché américain que le marché européen.”



Air Tahiti Nui s’honore de multiples récompenses, ce qui implique sans doute le maintien aux plus hauts standards du niveau de service.

“Oui, c’est vrai. L’accueil, l’équipage, l’ambiance polynésienne, etc. constituent une valeur très forte du produit ATN qu’il faut maintenir pour que, quotidiennement, cette expérience client soit unique. C’est un atout que personne ne pourra nous enlever.”



À la descente d’avion, comment analysez-vous la situation ?

“Sur le marché, les relations avec les partenaires sont très bonnes. La demande sur la Polynésie est bien là. Il est vrai qu’il y a débat sur la capacité d’hébergement. Il y a cependant quelques nouveautés. On voit aussi l’offre des croisiéristes qui évolue. Et puis, la Polynésie est rassurante dans le contexte géopolitique actuel. Elle propose une expérience du voyage qui est tendance : immersion, culture, lien avec la population. La demande est là, même si en France il y a un contexte économique et fiscal tendu… Cependant, nos voyants sont bien au vert et notre coopération avec nos partenaires (Tahiti Tourisme, les prestataires touristiques, etc.) est excellente.”

Rédigé par Phillipe Binet le Vendredi 26 Septembre 2025 à 15:10 | Lu 407 fois



