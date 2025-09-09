

La Polynésie, deuxième exportateur… de dengue en France

Tahiti, le 1er octobre 2025 - La perle noire fonctionne bien, la vanille aussi, le thon a ses hauts et ses bas. Mais il y a une nouvelle donnée à inscrire dans les exportations de Polynésie française vers la métropole, c’est le nombre de cas de dengue.





Dans son bilan de la surveillance renforcée des arboviroses établi du 1er mai au 29 septembre derniers, en France hexagonale, Santé publique France s’inquiète et surveille la hausse des cas de dengue, de chikungunya et de Zika sur le vieux continent.



La surveillance de la dengue, du chikungunya, du Zika, et des infections à virus West Nile est basée sur le signalement obligatoire. Pendant la période d’activité des moustiques vecteurs dans l’Hexagone, du 1er mai au 30 novembre, la surveillance de ces arboviroses est complétée par un dispositif de surveillance renforcée saisonnière, coordonné par Santé publique France en lien avec les Agences régionales de santé (ARS).



Au 29 septembre, 80 foyers de transmission vectorielle autochtone de chikungunya et dengue et un total de 669 cas ont été identifiés en France hexagonale (633 cas de chikungunya répartis en 69 foyers et 26 cas de dengue répartis en 11 foyers.



Les cas autochtones se situent dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Île-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, déjà affectées les années précédentes.



Avec la persistance de foyers actifs (notamment dans des zones touristiques du sud de la France), et le retour des vacances d’été, le risque de foyers secondaires dans d’autres régions en France reste élevé.



De plus, depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée, jusqu’au 29 septembre dernier, ont été identifiés 1.000 cas importés de chikungunya, 960 cas importés de dengue et 11 cas importés de Zika.



Ainsi, la Guadeloupe avec 247 cas importés, et la Polynésie française avec 221 cas importés sont largement en tête des territoires, concernant la dengue, exportateurs du virus. La Martinique et la Côte d’Ivoire arrivent loin derrière.

La Polynésie est en revanche totalement absente de l’importation de cas de chikunguya et de Zika, étant donnée l’absence de circulation de ces virus au Fenua.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 1 Octobre 2025 à 16:22 | Lu 381 fois



