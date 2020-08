La Polynésie compte 385 cas de Covid-19

Tahiti, le 27 août 2020 - La Polynésie française compte officiellement 385 personnes infectées par le Covid-19 depuis le 2 août, selon un bilan sommaire diffusé jeudi.



Avec 385 personnes infectées par le Covid-19 depuis le 2 août, la Polynésie française compte jeudi 32 nouveaux malades du coronavirus par rapport à la veille, selon un bilan sommaire communiqué à la mi-journée par la Direction de la santé.



La collectivité est passée en stade épidémique de niveau 3 mercredi en raison du constat d'une "circulation active" du virus dans la population. Pour freiner la propagation épidémique, des mesures de restriction sanitaires annoncées lundi par le haut-commissaire et le président du Pays sont mises en place jusqu'au 15 septembre au moins : l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans la sphère publique et l'obligation du port du masque dans les lieux publics, dans certaines zones identifiées et définies en concertation avec les autorités sanitaires du Pays, les communes et le haut-commissariat.

Un arrêté du haut-commissaire attendu pour vendredi doit préciser les zones de "forte fréquentation" dans certaines communes de l'agglomération de Papeete où le port du masque sera rendu obligatoire pour les piétons de plus de 11 ans. Comme l'avait déjà annoncé le ministre la semaine dernière, ce stade 3 pourrait également permettre, en cas de besoin, d'ordonner des "confinements localisés" dans certaines zones ou dans certains quartiers où des foyers de contamination sont identifiés.